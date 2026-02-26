Jan Slagter (Bentacera) voorzitter btw-tak Kreston Global  

Jan Slagter, senior tax manager en hoofd van het btw-team bij Bentacera, wordt voorzitter van Krestons Global Indirect Tax Group (GITG). Kreston Global is een internationaal netwerk waar in Nederland negen kantoren bij zijn aangesloten.

Slagter studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn mastertitel behaalde. Hij is tevens lid van het Register Belastingadviseurs (RB) en elf jaar werkzaam als belastingadviseur, met een specifieke focus op btw in een internationale context en op vastgoedfiscaliteit.

Uitbreiden

Onder leiding van Slagter wil Kreston Global het bereik en het profiel van de groep verder uitbreiden, tegen de achtergrond van aanhoudende veranderingen in mondiale handelsstromen. Daarmee beoogt het netwerk adequaat te kunnen inspelen op een wereld met voortdurend verschuivende kansen. Net als bij andere belangrijke netwerkgroepen zal dit worden gerealiseerd door kennis en ervaring op het gebied van indirecte belastingen – zowel technisch als commercieel – zo breed mogelijk te delen tussen de aangesloten kantoren, met als doel kwaliteit en betrokkenheid te versterken. Slagters benoeming is voor drie jaar.

Kreston Global kent drie hoofdgroepen binnen de wereldwijde servicelijnen, die worden geleid door leden en ondersteund door het centrale hoofdkantoor: Tax, Audit en Advisory. Deze groepen omvatten diverse subgroepen, waaronder Corporate Finance, Indirect Tax, Transfer Pricing, R&D Tax Credits en Internal Audit and Risk.

Verbinden

Jan Slagter: “Als ervaren btw-adviseur richt ik mij primair op internationale transacties, waarbij wij diensten aanbieden zoals fiscale vertegenwoordiging. Als voorzitter van de Global Indirect Tax Group hoop ik de voordelen van het internationale Kreston-netwerk maximaal te benutten door btw-professionals wereldwijd met elkaar te verbinden, zodat wij onze internationale cliënten optimaal kunnen ondersteunen bij hun grensoverschrijdende activiteiten. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met collega’s en vakgenoten binnen het netwerk en hoop velen te ontmoeten tijdens onze Europese btw-conferentie in Londen, die in juni plaatsvindt als onderdeel van onze jaarlijkse World Conference.”

Liza Robbins, Chief Executive van Kreston Global, licht de benoeming toe: “Jan is al geruime tijd een betrokken, actieve en zeer gewaardeerde deelnemer binnen de groep. Zijn benoeming tot voorzitter van de Indirect Tax Group weerspiegelt zijn sterke inzet voor samenwerking binnen het netwerk. Hij brengt zowel strategisch inzicht als praktische ervaring mee in deze rol. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het profiel en de impact van deze belangrijke expertgroep verder zal versterken.”

Het Kreston-netwerk bestaat in Nederland uit A•D accountants adviseurs, De Beer Accountants & Belastingadviseurs, Bentacera, Grip, Kreston Van Herwijnen, Lentink, Lentink De Jonge, Van Velzen en Qwintess. Wereldwijd heeft Kreston kantoren in 160 landen. Het is in grootte het 13e accountantsnetwerk ter wereld.

Op zijn eigen LinkedIn-pagina vermeldt Slagter dat hij van 1998 tot 2010 ‘zelfstandig drumleraar’ was.