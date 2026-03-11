AI verandert de accountancy en controlepraktijk

Caseware, wereldwijd toonaangevend leverancier van AI-gedreven software voor audit-, controle- en assurance oplossingen, kondigt vandaag het tweede persbericht aan in een driedelige reeks gebaseerd op een wereldwijd IDC-onderzoek (International Data Corporation). Het onderzoek, gesponsord door Caseware – The Future of Audit and Accounting in the AI Era – laat zien dat accountants en financieel professionals AI met vertrouwen en doelgerichtheid omarmen, terwijl zij tegelijkertijd een duidelijke koers uitzetten voor verantwoorde en duurzame implementatie.

Uit het onderzoek onder meer dan 1.000 accountants en financieel professionals wereldwijd blijkt dat meer dan de helft (55%) van de leidinggevenden binnen audit- en controlepraktijken bereid of zeer bereid is om een bepaald niveau van AI-prestaties in te ruilen voor sterkere beveiligings- en veiligheidsmaatregelen. Dit is een duidelijk signaal dat de beroepsgroep AI niet alleen adopteert, maar ook actief richting geeft aan de manier waarop AI wordt geïmplementeerd. Volgens IDC zijn organisaties die nú beveiliging en ethiek structureel verankeren in iedere AI-toepassing het best gepositioneerd om een leidende rol te vervullen.

Van adoptie naar implementatie: de volgende fase van AI-integratie

Uit het onderzoek blijkt tevens dat twee derde (66%) van de respondenten aangeeft dat AI al is verankerd in de organisatiestrategie, breed wordt toegepast binnen specifieke processen of dat er pilotprojecten lopen. Dit onderstreept dat AI-adoptie geen toekomstmuziek meer is, maar de realiteit van vandaag.

Nu dit momentum is bereikt, verschuift de focus van de beroepsgroep naar de kaders en fundamenten die nodig zijn om de volgende fase van AI-integratie met vertrouwen vorm te geven.

Meerderheid pleit voor wereldwijd geharmoniseerd AI-raamwerk

Twee derde (66%) van de respondenten is van mening dat er dringend behoefte is aan een wereldwijd geharmoniseerd AI-raamwerk voor audit-, controle- en assurance-activiteiten. Dit geeft duidelijk aan dat de beroepsgroep bereid is om internationaal het voortouw te nemen in het gesprek over verantwoorde AI-toepassing.

Beheersing van bias als kritieke prioriteit

De ambitie om AI op de juiste manier in te zetten strekt zich ook uit tot algoritmische integriteit. Bijna vier op de vijf respondenten (79%) beoordeelt het risico op algoritmische vooringenomenheid (bias) in AI-systemen die worden ingezet voor kritieke processen – zoals risico-inschatting, fraudedetectie of besluitvormingsondersteuning – als matig, groot of zeer groot.

David Marquis, chief executive officer van Caseware, licht toe:

“Nu twee derde van de organisaties AI al in hun strategie heeft geïntegreerd, heeft de beroepsgroep een belangrijke mijlpaal bereikt. De vraag is niet langer óf AI moet worden ingezet, maar hóe AI zodanig wordt toegepast dat professionals er daadwerkelijk op kunnen vertrouwen. Die overtuiging staat centraal in alles wat wij bij Caseware ontwikkelen. Wij hebben onze positie binnen de beroepsgroep verdiend door doelgerichte AI-intelligentie te leveren voor iedere fase van het werkproces – innovatie die voldoet aan de hoge eisen die het vak stelt en die professionals in staat stelt om met vertrouwen hun beste werk te leveren.”

Mickey North Rizza, group vice-president Enterprise Software bij IDC, voegt daaraan toe:

“De beroepsgroep bevindt zich in een bepalende fase van AI-volwassenheid. De adoptie versnelt, maar het concurrentievoordeel zal voortkomen uit de mate waarin organisaties governance verankeren, aansluiten bij standaarden en verantwoorde AI op schaal operationaliseren. Organisaties die nu daadkrachtig innovatie verbinden aan vertrouwen, veiligheid en transparantie, zullen het best gepositioneerd zijn om leiding te geven in het volgende tijdperk van accountancy en controle.”