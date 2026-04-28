Doorlopend cliëntenonderzoek voor accountants: hoe houd je dit beheersbaar en schaalbaar?

Voor accountantskantoren ligt de focus bij cliëntenonderzoek vaak op het moment van onboarding. Niet gek, want daar leg je de basis voor je klantdossier.

Maar risico’s staan niet stil. Tijdens de klantrelatie kunnen er allerlei veranderingen optreden die impact hebben op het risicoprofiel van je cliënt. Onboarding is daarmee slechts het begin van cliëntenonderzoek. Het actueel houden van je klantbeeld is minstens zo belangrijk. Precies daar komt doorlopend cliëntenonderzoek om de hoek kijken. In dit blog zoomen we in op wat dit in de praktijk betekent voor accountants en hoe je dit proces beheersbaar én schaalbaar inricht. Lees ook: waarom cliëntenonderzoek bij onboarding niet genoeg is voor accountants.

Waarom doorlopend cliëntenonderzoek nodig is

Met doorlopend cliëntenonderzoek houd je het risicoprofiel van je cliënten gedurende de hele klantrelatie actueel. Dat doe je door actief te volgen of er wijzigingen plaatsvinden die impact hebben op het risicoprofiel. Zo ja, dan verwerk je die in je klantdossier.

Denk aan wijzigingen in:

organisatiestructuur

UBO’s

bestuurders

sanctiestatus of PEP-status

negatieve berichtgeving

Het doel: op elk moment een actueel en onderbouwd klantbeeld hebben, ook richting toezichthouders en bij dossiertoetsing.

Twee manieren om wijzigingen te signaleren

In de praktijk bestaat doorlopend cliëntenonderzoek uit twee vormen van monitoring die elkaar aanvullen:

1. Event-driven monitoring (alerts)

Je ontvangt automatisch een signaal zodra er iets verandert bij een cliënt. Bijvoorbeeld wanneer:

een bestuurder wisselt

er een nieuwe UBO wordt geregistreerd

een cliënt op een sanctielijst verschijnt

er negatieve media-aandacht ontstaat

Dit stelt je in staat om direct te beoordelen of actie nodig is en je dossier bij te werken.

2. Periodieke reviews

Daarnaast beoordeel je cliënten op vaste momenten opnieuw, afhankelijk van hun risicoprofiel:

laag risico: elke 3 tot 5 jaar

medium risico: elke 2 tot 3 jaar

hoog risico: jaarlijks

Tijdens zo’n review kijk je integraal naar het dossier en toets je of het risicoprofiel nog klopt.

Waarom je beide nodig hebt

Is periodiek reviewen dan niet genoeg? Het korte antwoord: nee. Wijzigingen kunnen zich op elk moment voordoen, dus ook vlak na een review. Als je een cliënt slechts eens in de paar jaar beoordeelt, mis je zulke ontwikkelingen.

Andersom geldt ook: niet elke risicoverschuiving komt naar voren via een alert. Soms ontstaat risico juist door een combinatie van factoren die je pas ziet als je het geheel opnieuw beoordeelt.

De combinatie van realtime signalering en periodieke herijking zorgt daarom voor een volledig en actueel klantbeeld.

Waarom monitoring in de praktijk vaak uitdagend blijkt

In theorie klinkt dit overzichtelijk. In de praktijk blijkt het voor veel accountantskantoren lastig om beide vormen van monitoring consequent naast elkaar uit te voeren.

Monitoring gebeurt vaak “naast het werk”: een check vlak voor een nieuwe samenstelopdracht of een jaarrekeningcontrole, een signaal dat toevallig wordt opgevangen of een periodieke opschoning van dossiers. Daardoor is het proces vaak afhankelijk van individuele medewerkers, niet centraal ingericht en lastig schaalbaar bij groeiende klantportefeuilles.

Het gevolg: je mist wijzigingen, je dossier is niet actueel en een verhoogd risico richting toezichthouders.

Stap over op een (deels) geautomatiseerde aanpak

Daarom kiezen steeds meer accountantskantoren voor een gestructureerde en (deels) geautomatiseerde aanpak met KYC-software.

Met cliëntmonitoring via bijvoorbeeld de KYC.app automatiseer je een groot deel van dit proces en blijf je automatisch op de hoogte van relevante veranderingen, zoals:

wijzigingen in organisatiestructuren

updates in UBO’s

sancties en PEP-status

negatieve berichtgeving

Je ontvangt meldingen op het moment dat er iets verandert, waardoor je direct kunt beoordelen of actie nodig is. Zo ja, dan kun je je dossier actualiseren.

Tegelijkertijd houd je regie over je periodieke reviews door zelf in te stellen wanneer je cliënten opnieuw beoordeelt. Je ontvangt hier tijdig een herinnering voor, zodat niets tussen wal en schip valt.

Zo verschuift doorlopend cliëntenonderzoek van een handmatig en reactief proces naar een structurele en schaalbare manier van werken, passend binnen de dagelijkse praktijk van accountants.

Van verplichting naar controle

Doorlopend cliëntenonderzoek wordt vaak gezien als een extra belasting. Maar accountantskantoren die het goed inrichten, ervaren juist het tegenovergestelde.

Ze hebben beter zicht op hun cliënten, kunnen sneller inspelen op risico’s en zijn beter voorbereid op toetsingen en controles.

Benieuwd hoe je doorlopend cliëntenonderzoek efficiënt en schaalbaar inricht binnen jouw accountantskantoor?

Met de KYC.app automatiseer je monitoring, ontvang je realtime alerts bij wijzigingen en plan je eenvoudig periodieke reviews. Zo voldoe je efficiënter aan je Wwft-verplichtingen én houd je grip op je klantdossiers.

Lees meer over de KYC.app