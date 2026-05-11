AV-Padeltoernooi 2026: sportieve strijd en opnieuw gezelligheid in Utrecht

Op vrijdag 8 mei vond de nieuwste editie van het AV-Padeltoernooi plaats. Het toernooi, georganiseerd door Accountancy Vanmorgen in samenwerking met sponsor Wey & Fields, bracht partners, relaties en vrienden uit de sector samen voor een dag vol sportiviteit. Met deze succesvolle editie is het AV-padelseizoen van 2026 officieel van start gegaan.

Net als vorig jaar werden de spelers verdeeld over drie niveaus: Beginners, Intermediate en Advanced. De inzet was hoog, want voor alle winnaars stond de inmiddels iconische trofee klaar: een beker in de vorm van een duim omhoog.

Spanning in alle categorieën

In de categorie Beginners lieten Quirine Otte en Ronald Dekker van RSM zien over het nodige talent te beschikken. In de finale hebben ze hun collega’s Rijnier van Bruggen en Manon Petra verslagen en mochten ze aan het eind van de dag de overwinning mee naar huis nemen.

Bij de Intermediate-spelers was de strijd intens, maar trokken Jonathan Bakker en Peter Schipper van The Audit Generation aan het langste eind. Ondanks de sterke tegenstand van onder andere Edwin Vlieland en Bert-Jan Barnhoorn wisten Jonathan en Peter eerste te worden in hun categorie.

Andere opzet voor de Advanced categorie

De categorie Advanced kende dit jaar een andere opzet met drie deelnemende teams. Team RSM met Liam Brandon en Jasper de Goede, Team Joanknecht met Rinke Pennings en Bas Sanders en Team MOCuitgevers met Mees Rouwendal en Jurre Schipper, speelde niet op tijd maar een volledige wedstrijd. In deze strijd bleken Jurre en Mees uiteindelijk de sterksten; zij sleepten de winst in de Advanced categorie binnen.

Alle deelnemers ontvingen een goodiebag, gevuld met een zweetbandje en een bidon, als sportieve herinnering aan een geslaagde dag. De sportieve inspanningen werden beloond met een uitgebreide barbecue, waar de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje konden nagenieten van de gespeelde wedstrijden.

MOC Uitgevers en Wey & Fields danken alle deelnemers die hebben bijgedragen aan het succes van dit gezellige evenement:

Joanknecht, RSM, ABIN accountants, ComplianceWise B.V., Belastica B.V. NVDM, Niehof van der Meulen, Kuperus en Partners B.V. Vrielink & Co, SBR Nexus, Fiscount, Acuity B.V., Blömer accountants en adviseurs, The Audit Generation

