Belastingdienst ontslaat medewerker na verdenking rond IND-aanvragen

De Belastingdienst heeft een medewerker op staande voet ontslagen nadat zij in beeld kwam in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Dat meldt Tubantia. De vrouw uit Oldenzaal ontkent dat zij iets strafbaars heeft gedaan.

Onjuiste of onvolledige formulieren

Volgens Tubantia gaat het om vermoedens dat bij meerdere IND-aanvragen onjuiste of onvolledige formulieren zijn ingediend. Ook zou de vrouw in korte tijd meerdere contante stortingen hebben gedaan, in totaal zo’n 8.900 euro. De politie deed eerder een inval in haar woning. Zij zat enige tijd vast in het onderzoek.

De Belastingdienst besloot haar daarop te ontslaan. Volgens de werkgever waren er voldoende signalen die het vertrouwen in haar integriteit onder druk zetten. De vrouw werkte bij de Belastingdienst, maar zat al langere tijd ziek thuis.

In de rechtszaal in Enschede maakte de vrouw bezwaar tegen haar ontslag. Zij vindt dat haar werkgever te snel heeft gehandeld en vooruitloopt op de verdenkingen. “Het gaat om verdenkingen, geen bewezen feiten,” zei ze.

De Belastingdienst zei juist dat de aard van de verdenkingen en de verklaringen in het dossier niet te verenigen zijn met een functie binnen de overheid, waar integriteit zwaar weegt.

Partijen bereiken akkoord over ontslag

Tijdens de procedure kwamen beide partijen uiteindelijk tot een akkoord over het ontslag. Daarmee is een inhoudelijke uitspraak van de kantonrechter niet meer nodig. Wel werd nog gesproken over de afwikkeling van de WIA-uitkering van de vrouw. Die is toegekend, maar nog niet uitbetaald. De advocaten bekijken nog hoe dat wordt geregeld.