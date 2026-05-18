Belastingdienst ziet patroon in IH-aanvragen, signalen van bank en Logius onderzocht

De Belastingdienst ziet een patroon in aangiften, verzoeken en bezwaren in de inkomensheffing (IH) waarin onregelmatigheden voorkomen, schrijft staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een ontwikkeling die nog wordt onderzocht en volgens de brief nog in ontwikkeling is.

Sinds eind vorig jaar ziet de Belastingdienst een toename van aanvragen in de inkomensheffing met onregelmatigheden. In deze aanvragen worden gegevens opgenomen die leiden tot een uitbetaling door de Belastingdienst.

Het gaat onder meer om opgevoerde loonkosten waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn en om hoge aftrekposten. De Belastingdienst zegt in de aanvragen overeenkomsten in de opgegeven informatie te zien.

Signaal van bank over teruggaafstromen

Een bank meldde dat rekeningen worden geopend waarop uitsluitend bedragen van IH-teruggaven worden gestort. Deze bedragen worden vervolgens vrijwel direct opgenomen of overgemaakt naar andere rekeningen. De bank heeft deze rekeningen bevroren.

De Belastingdienst stelt nu dat de betrokken burgerservicenummers te koppelen zijn aan deze aanvragen.

Op basis van het signaal gaat het om ten minste 6,7 miljoen euro aan uitgekeerde bedragen. Op de bevroren rekeningen staat ongeveer 2,3 miljoen euro. Zo’n 4,4 miljoen euro is volgens de brief waarschijnlijk niet terug te halen.

Signaal via Logius en DigiD-aanvragen

Logius, beheerder van DigiD, heeft een signaal afgegeven over een toename van DigiD-aanvragen bij gemeenten met een loket voor de registratie van niet-ingezetenen (RNI).

Volgens het signaal gaat het om groepen Bulgaarse ingezetenen die zich bij gemeenten melden met fysieke identiteitsdocumenten. Gemeenten melden dat daarbij gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen, die afspraken maken en vervoer regelen. Ook is gemeld dat aanvragers worden betaald voor het aanvragen van een DigiD en dat zij niet altijd weten waarvoor het wordt gebruikt.

Uit een steekproef blijkt dat met deze DigiD’s wordt ingelogd bij de Belastingdienst, waarbij dezelfde apparatuur en IP-adressen worden gebruikt.

Logius heeft ongeveer 400 burgerservicenummers gedeeld met de Belastingdienst. Deze zijn vergeleken met de IH-aanvragen waarin onregelmatigheden zijn geconstateerd. Volgens de brief komen deze gegevens in grote mate overeen.

Maatregelen en vervolgonderzoek

De Belastingdienst heeft de toekomstige uitbetalingen aan betrokken personen stopgezet. Dit kan gevolgen hebben voor andere belastingmiddelen en voor toeslagen. Dienst Toeslagen doet nader onderzoek.

Als toeslagen hierdoor niet worden uitgekeerd, wordt beoordeeld of daar recht op is. Als dat zo is, wordt een oplossing gezocht. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd als het patroon binnen de toeslagenregeling groter blijkt of als er bijzonderheden naar voren komen.

De Belastingdienst is een intern project gestart om het patroon verder te onderzoeken en mogelijke maatregelen te verkennen, waaronder aanscherping van selectieregels in het aanvraagproces voor de inkomensheffing. In sommige gevallen kan een vragenbrief worden gestuurd, waarna aanvragers een toelichting kunnen geven.

