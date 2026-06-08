Loonadministratie en cao-controle: waar gaat het vaak mis?

Cao-controle begint bij een correcte loonadministratie. Ontdek waar fouten ontstaan en hoe accountants ondernemers kunnen helpen risico’s te voorkomen.

Een cao lijkt op papier vaak duidelijk. Er staan afspraken in over lonen, toeslagen, verlof, pensioen, werktijden en vergoedingen. Maar de praktijk is meestal minder overzichtelijk. Want een cao-afspraak moet uiteindelijk wel goed terechtkomen in de loonadministratie. En daar gaat het regelmatig mis. Niet omdat werkgevers of adviseurs hun werk niet goed willen doen. Integendeel. Loonadministratie is nu eenmaal een vak apart. Een kleine wijziging in een cao, een nieuwe functie-indeling of een vergeten periodiek kan maanden later leiden tot correcties, nabetalingen of vragen van medewerkers. Voor accountants en administratiekantoren ligt hier een belangrijke signalerende rol. Je hoeft geen arbeidsjurist te worden om risico’s te herkennen. Maar het helpt wel om te weten waar fouten in de praktijk vaak ontstaan.

Cao-controle begint bij een goede loonadministratie

Veel ondernemers zien loonadministratie vooral als een maandelijkse verwerking: uren erin, loonstrook eruit. Maar zo simpel is het helaas niet. Zodra er een cao van toepassing is, wordt het proces een stuk inhoudelijker. Dan moet niet alleen de wet goed worden toegepast, maar ook de afspraken uit de cao. Denk aan functiegroepen, salarisschalen, periodieken, toeslagen, pensioenafdrachten, verlofregelingen en vergoedingen. Gaat er ergens in die keten iets mis, dan werkt de fout vaak door in meerdere loonperiodes. Soms zelfs jarenlang.

Waarom cao-controle steeds belangrijker wordt

Cao’s veranderen. Soms gaat het om een loonstijging per vaste datum. Soms om aangepaste toeslagen, nieuwe afspraken over verlof of gewijzigde pensioenpremies. En soms zijn de wijzigingen subtieler, maar administratief alsnog belangrijk. Tegelijkertijd worden bedrijven dynamischer. Medewerkers gaan meer of minder werken, krijgen een andere functie, maken overuren, vallen uit door ziekte of stappen over naar een andere contractvorm. Al die mutaties hebben invloed op de loonverwerking. Voor de ondernemer is dat niet altijd zichtbaar. Die ziet vooral dat het loon iedere maand wordt betaald. Maar onder de motorkap moet veel goed staan.

Waar gaat het vaak mis?

1. Verkeerde functie-indeling

Veel cao’s werken met functiegroepen en salarisschalen. In de praktijk veranderen functies vaak geleidelijk. Een medewerker krijgt meer verantwoordelijkheid, doet ander werk of groeit door binnen de organisatie. Als de functie-indeling niet wordt aangepast, blijft de medewerker mogelijk te lang in een verkeerde schaal. Dat is niet altijd direct zichtbaar op de loonstrook, maar kan bij controle wel tot nabetalingen leiden.

2. Periodieken worden vergeten

In verschillende cao’s hebben medewerkers recht op periodieke verhogingen. Soms automatisch, soms afhankelijk van dienstjaren of beoordeling. Vooral wanneer dit handmatig wordt bijgehouden, gaat het snel mis. Een vergeten periodiek lijkt misschien klein, maar kan over meerdere maanden flink oplopen. Bovendien levert herstel achteraf extra werk op: correcties, nabetalingen en uitleg richting medewerkers.

3. Cao-loonsverhogingen worden te laat verwerkt

Cao-verhogingen hebben vaak een duidelijke ingangsdatum. Toch worden ze niet altijd op tijd meegenomen in de loonverwerking. Bijvoorbeeld omdat de wijziging intern te laat wordt opgepakt of pas na de loonrun wordt doorgegeven. Het gevolg: medewerkers krijgen te weinig betaald en de werkgever moet later corrigeren.

4. Toeslagen worden verkeerd berekend

Overwerk, avondwerk, nachtwerk, weekenddiensten, feestdagen, ploegendiensten: cao’s kunnen hierover gedetailleerde afspraken bevatten. Fouten ontstaan bijvoorbeeld doordat het verkeerde percentage wordt gebruikt, de toeslag over het verkeerde loon wordt berekend of parttime uren niet goed worden meegenomen. Als de instelling in het salarissysteem verkeerd staat, wordt dezelfde fout elke maand herhaald.

5. Verlof en verzuim sluiten niet aan op de cao

Verlof en verzuim lijken misschien vooral HR-onderwerpen, maar ze hebben direct invloed op de loonadministratie. Cao’s bevatten vaak afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen, bijzonder verlof, wachtdagen bij ziekte of loondoorbetaling. Een veelvoorkomende valkuil: de standaardinstellingen in software worden gebruikt, terwijl de cao iets anders voorschrijft.

6. Pensioen- en fondsafdrachten kloppen niet

Bij veel cao’s horen pensioenfondsen, sociale fondsen of opleidingsfondsen. Fouten ontstaan bijvoorbeeld door een verkeerde pensioengrondslag, verouderde premiepercentages of een medewerker die te laat wordt aangemeld. Deze fouten vallen niet altijd direct op, maar kunnen achteraf lastig te herstellen zijn.

7. Vergoedingen worden verkeerd toegepast

Reiskosten, thuiswerkvergoedingen, maaltijdvergoedingen en andere regelingen vragen om zorgvuldigheid. Daarbij spelen meestal twee vragen tegelijk: mag de vergoeding fiscaal onbelast worden verstrekt, en sluit de vergoeding aan bij de cao? Die twee zaken worden in de praktijk nog weleens door elkaar gehaald.

De rol van de accountant of administrateur

Accountants en administratiekantoren hoeven niet elke cao-regel zelf te interpreteren. Maar ze kunnen wel risico’s signaleren. Omdat accountants periodiek meekijken met de administratie, kunnen zij patronen herkennen die de ondernemer zelf mist. Daarmee verschuift de rol van alleen verwerken of controleren naar actief adviseren.

Dat betekent niet dat je alles zelf hoeft op te lossen. Soms is het juist verstandig om samen te werken met een gespecialiseerde salarisverwerker. Specialisten zoals HetSalarisKantoor ondersteunen ondernemers bij het correct inrichten, verwerken en controleren van de loonadministratie.