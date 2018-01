Business interruption grootste bedrijfsrisico

Volgens risico-experts in Nederland zijn business interruption en cyber-incidenten de belangrijkste bedrijfsrisico’s, stelt Allianz in haar wereldwijde Risk Barometer 2018. De Allianz Risk Barometer wordt jaarlijks uitgebracht door Allianz Global Corporate & Specialty. In totaal ondervroeg Allianz 1.900 risico-experts uit tachtig landen voor het onderzoek.

De belangrijkste bedrijfsrisico’s in Nederland:

1.Business interruption (incl. supply-chain-onderbreking)

2.Cyber-incidenten (bv. cyber crime, IT-falen, datalek)

3.Marktontwikkelingen (bv. volatiliteit, verhoogde concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie)

4.Natuurrampen (bv. storm, overstroming, aardbeving)

5.Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (bv. aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van eurozone)

6.Schade aan reputatie of merkwaarde

7.Kwaliteitstekorten, seriële defecten, product recalls

8.Klimaatverandering / toenemende volatiliteit van het weer

9.Nieuwe technologieën (bv. impact van toenemende interconnectiviteit, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, 3D-printing, drones)

10. Politieke risico’s en geweld (bv. oorlog, terrorisme, rellen)

Nederlandse bedrijven zijn voor het eerst bezorgd om kwaliteitstekorten, seriële defecten, product recalls, klimaatverandering/toenemende volatiliteit van het weer en nieuwe technologieën. Deze onderwerpen komen dit jaar nieuw de lijst binnen. “Business interruption en cyber-incidenten blijven wereldwijd de belangrijkste zorg van onze klanten. Het bewustzijn rond deze risico’s blijkt in Nederland nog groter, met meer dan 54 procent van de antwoorden”, zegt Arthur van Essen, CEO van AGCS Nederland.

Het complete rapport: Allianz_Risk_Barometer_2018_EN