PERSONALIA: Martine Koedijk versterkt accountantspraktijk PwC

De publieke sectorgroep van PwC Accountants is versterkt met de komst van Martine Koedijk RA RE (1967) als partner. Koedijk gaat zich als accountant richten op de dienstverlening aan lagere overheden.

Koedijk was vanaf mei 2011 werkzaam als gemeenteaccountant/directeur auditdienst van de gemeente Amsterdam (ACAM), waar zij vanaf oktober 2008 directeur van de Rijksauditdienst was. Daarvoor heeft ze gewerkt bij het ministerie van Financiën en bij KPMG. Koedijk studeerde accountancy aan de Universiteit Tilburg en IT Auditing aan de Erasmus Universiteit.