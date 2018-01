Vermetten breidt uit door fusies

Vermetten accountants en adviseurs is per 1 januari gefuseerd met twee accountantskantoren in Tilburg en Waalwijk. Het accountancy- en advieskantoor had al kantoren in Gilze, Diessen, Made, Oisterwijk, Rijsbergen, Roosendaal en Tilburg (Ringbaan West).

Tilburg

ILC Vermetten in Tilburg is ontstaan uit een fusie met ILC Groep / Het Rekenarsenaal, een accountantskantoor met diensten als accountancy, fiscaal advies, bedrijfsadvies, automatisering en online diensten. Per 1 januari 2018 zijn ILC Groep / Het Rekenarsenaal en Vermetten samengegaan.

Waalwijk

Accountantskantoor Hof Groep Accountants & Adviseurs is vanaf 1 januari 2018 ook samengegaan met Vermetten onder de naam Hofgroep Vermetten. Hofgroep Vermetten heeft speciale aandacht voor veelbelovende, startende ondernemers met Het Ondernemershuis. Het kantoor is gevestigd in Waalwijk, maar opereert ook vanuit Breda.