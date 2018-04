Grant Thornton kan niet op tegen Big Four

Grant Thornton UK stopt met het controleren van beursgenoteerde bedrijven. Het op vijf na grootste kantoor in het Verenigd Koninkrijk kan naar eigen zeggen niet op tegen de dominantie van de Big Four op de controlemarkt voor beursfondsen.

‘We schrijven ons in op aanbestedingen, maar onze inspanningen betalen zich niet uit in succes’, becommentarieerde hoofd van de accountantspraktijk van Grant Thornton Sue Almond de stap volgens het FD.

Wisselen

Britse beursfondsen moeten sinds 2016 net als in de rest van de EU om de tien jaar verplicht wisselen van accountant. De maatregel heeft weinig effect gehad, want 97% van die markt is nog altijd in handen van Deloitte, PwC, EY en KPMG. Grant Thornton won sinds de verplichte accountantswissel twee aanbestedingen.

Grant Thornton

Het Britse Grant Thornton controleert momenteel zes beursgenoteerde ondernemingen in Groot Brittannië. Van die bedrijven blijft het kantoor de boeken controleren, maar inschrijven op nieuwe aanbestedingen doet Grant Thornton niet meer.

Hervormingen

De Britse toezichthouder op accountants FRC uitte twee weken geleden al zijn zorgen over de dominantie van Deloitte, PwC, KPMG en EY. Voorzitter Stephen Haddrill pleitte voor radicale hervormingen van het verdienmodel van de Big Four en wil een onderzoek naar audit only. De Big Four zijn in het VK al langer omstreden, mede vanwege hun rol in het faillissement van de Britse bouwgigant Carillion.