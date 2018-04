Zorginstellingen leveren jaarrekening vroeg op

Bijna geen enkele zorginstelling verwacht dit jaar problemen met de jaarrekening. De instellingen zijn zo optimistisch dat het merendeel denkt de jaarrekening al voor 1 mei op te leveren, blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer.

Medio maart ontvingen circa 900 zorginstellingen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer, met generieke vragen over de zorgsector. De doelstelling: inzicht in het jaarrekeningtraject 2017 en de belangrijke thema’s

daaromheen. In totaal vulden 127 instellingen de vragenlijst in.

Tevredenheidsscore

De instellingen geven hun accountants een tevredenheidsscore van gemiddeld 7.1. De rapportcijfers lopen echter sterk uiteen. Bijna een kwart van de instellingen maakt al meer dan vier jaar gebruik van de diensten van dezelfde accountant.

Topinkomens

Het taaiste probleem waar zorginstellingen mee te maken krijgen, is de Wet normering topinkomens. Bijna de helft van de instellingen in de enquete verwacht dat de financiële resultaten gelijk blijven.