Banken bevragen belanghebbenden over verwerking persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vraagt de komende maanden stakeholders naar hun mening over het verwerken van persoonsgegevens. “De NVB wil zo inzicht krijgen in de houding en opvattingen van stakeholders zoals consumentenorganisaties ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens door banken.”

Het gaat om een onafhankelijke verkenning, uitgevoerd door KPMG-partner Sander Klous, tevens hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society aan de Universiteit van Amsterdam. In de aanloop naar de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei zijn banken bezig met het opstellen van nieuwe privacystatements, maatregelen ten aanzien van beveiliging en het creëren van bewustwording van hun klanten. “Banken werken met een Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt toegepast totdat de AVG van kracht wordt. De uitkomst van de verkenning zal als input dienen voor vervolgstappen waarbij ook zal worden afgewogen wat de toegevoegde waarde van het opstellen van een nieuwe gedragscode is.”

AVG en PSD2

Banken zijn in sommige situaties wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens op te vragen, zoals bij het openen van een bankrekening. “In het privacyreglement van elke afzonderlijke bank is vastgelegd waarvoor de bank de gegevens van haar klanten gebruikt. Vanuit Europa is er nieuwe regelgeving om betaalgegevens ook aan derden beschikbaar te stellen met de toestemming van de klant om dienstverlening aan consumenten te verbeteren (PSD2). Welke rol moeten banken hierin spelen? Wat verwachten klanten van banken als het gaat om persoonsgegevens? Hoe zit het met de privacy? Wat kan er allemaal op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens en waar ligt de grens? Onder andere op deze vragen richt zich de verkenning.”