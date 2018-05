Per 1 mei 2018 start Lex van der Hoek als partner bij Credion Dordrecht e.o.

Van der Hoek was in de Drechtsteden ruim 7 jaar directeur bedrijven bij de Rabobank Drechtsteden. Ook in de verschillende Dordtse netwerken is en was hij actief o.a. als voorzitter van de businessclub van FC Dordrecht, maar ook als president van de Lions Dordrecht Thuredriht. In Dordrecht zal Van der Hoek samenwerken met Floris Visser, die op 1 april jl. al begonnen is.