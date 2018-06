Kabinet buigt zich over ZZP-tarieven, fiscus pakt schijnzelfstandigheid aan

De regering pakt het dossier rondom de nieuwe regelgeving voor ZZP’ers weer op. Er wordt gekeken naar de tariefstelling bij zelfstandigen en de Belastingdienst gaat in de tweede helft van dit jaar bij zeker 100 opdrachtgevers langs om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Dat schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenhei) en staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer. “Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor ZZP’ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij ZZP en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.” Na de zomer volgen gesprekken met belanghebbenden over maatregelen uit de hoofdlijnenbrief die in februari naar de Kamer is gestuurd. Doelstelling blijft dat op 1 januari 2020 nieuwe wetgeving van kracht wordt. Met nieuwe wetgeving wil het kabinet zelfstandigen beschermen die in een kwetsbare positie belanden en oneerlijke concurrentie tegengaan van bedrijven die ZZP-constructies misbruiken.

Webmodule

Eerder is een webmodule genoemd als middel om opdrachtgeversverklaringen te genereren. De regering gaat nu onderzoeken of die module geschikt is. “Met wetenschappers en veldpartijen worden hier de komende maanden keuzes in gemaakt. Het begrip gezag wordt in het verlengde hiervan, zoals de Kamer is toegezegd, voor 1 januari 2019 verduidelijkt.”

Afbakenen uurtarief

Er wordt ook scherp gekeken naar uurtarieven: “Het blijkt ingewikkeld om een uurtarief af te bakenen. Dit is nodig om te weten wie er straks onder bijvoorbeeld de maatregel over het lage tarief vallen. Het kabinet is hier een onderzoek naar gestart. Daarnaast gaat het kabinet in gesprek met de Europese Commissie over de vraag hoe de extra bescherming voor de mensen met lage tarieven zich verhoudt tot het Europees recht.”

Handhaving bij schijnzelfstandigheid

De handhaving van de wet DBA gaat ondertussen zoals eerder aangekondigd volgende week van start: “De Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2018 niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij alle kwaadwillenden handhaven.” De Belastingdienst gaat voor het einde van 2018 bij minimaal honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren langs om in gesprek te gaan over hun manier van werken. “In gesprek gaan met opdrachtgevers leidt nu in een aantal gevallen al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering. Daarnaast gaan de Belastingdienst en de Inspectie SZW nauwer samenwerken en in hun interventieteams extra aandacht geven aan het onderzoeken en bestrijden van schijnzelfstandigheid. In afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid kunnen zzp’ers en opdrachtgevers altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.”