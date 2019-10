Grapperhaus: ‘Onafhankelijke cybersecurity-autoriteit moet interne netwerken beter beveiligen’

In een kort debat vroeg Van Raak (SP) aan minister Grapperhaus hoe we digitale netwerken en de vitale infrastructuur in Nederland beter kunnen beveiligen. De minister van Veiligheid denkt aan de oprichting van een onafhankelijke cybersecurity-autoriteit.

Het interne netwerk van honderden bedrijven, waaronder ook het ministerie van Justitie en Veiligheid en Luchtverkeersleiding Nederland, lag maandenlang wagenwijd open doordat een beveiligingsupdate niet werd uitgevoerd. Dat meldde de Volkskrant afgelopen zaterdag. Van Raak wil weten hoe de minister ervoor gaat zorgen dat er voortaan wél geüpdatet wordt.

Volgens minister Grapperhaus zijn bedrijven en ministeries actief voor het lek gewaarschuwd, maar is er geen ‘volledige alertheid’ bij cybersecurity omdat het onderwerp nog wordt onderschat. Uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zou blijken dat er nu zonder meer een duurzame maatschappelijke ontwrichting kan ontstaan. Grapperhaus heeft met de hoogste bazen van een aantal bedrijven gesproken over deze problematiek. Daaruit kwam het idee naar voren, om de keten verantwoordelijk te maken.

De minister denkt aan de oprichting van een onafhankelijke cybersecurity-autoriteit, die in de toekomst zelfstandig zou moeten kunnen ingrijpen bij dit soort situaties.