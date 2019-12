MKB ziet cybercrime nog niet als groot risico

Het was al eerder gesignaleerd: het MKB onderschat de risico’s van cybercriminaliteit voor de eigen onderneming. Die conclusie trekken Allianz en onderzoeksbureau Ipsos nu opnieuw na onderzoek onder 745 ondernemers. Van hen denkt 67% dat de organisatie geen interessant doelwit is voor cyberaanvallen.

Het onderzoek is in oktober uitgevoerd en onderstreept nog maar eens dat het MKB te makkelijk over cyberrisico’s denkt. ‘Iedere organisatie is een interessant doelwit voor cybercriminelen, hoe groot of klein ook”, aldus Allianz. Meer dan de helft (55%) van de MKB’ers maakt zich geen zorgen over de veiligheid van klant- en bedrijfsdata. Het overgrote deel (92%) heeft geen cyberverzekering afgesloten. Kleine en middelgrote ondernemingen worden het meest getroffen door phishing (43%), hacking (37%) en DDoS (27%). ‘Meer dan een derde (36%) geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben om het bedrijf te beschermen tegen een cyberaanval, wat bedrijven dus vatbaarder maakt voor een dergelijke aanval.’

Mens grootste risicofactor

De menselijke factor speelt een cruciale rol, benadrukt Allianz. ‘Menselijk handelen blijkt vaak de grootste risicofactor voor een bedrijf. Door medewerkers onvoldoende in te lichten over de gevolgen van cyberaanvallen wordt de organisatie juist kwetsbaar voor een aanval.’ Van de MKB-bedrijven die afgelopen jaar doelwit zijn geweest van een cyberaanval, heeft 37% hierna een externe partij ingeschakeld om het bedrijf te beschermen. Ruim een kwart (26%) heeft besloten om de medewerkers zelf te gaan inlichten op basis van eigen inzicht en 19% schakelde daarvoor een externe partij in.

De animo om een cyberpolis af te sluiten neemt maar mondjesmaat toe na een aanval: ‘Slechts 19% heeft na een cyberaanval een cyberverzekering afgesloten. Momenteel beschikt 28% van het MKB over een concrete, actuele procedure om in gang te zetten wanneer zij slachtoffer worden van een cyberaanval.’ Allianz geeft aan ondernemers ook handvatten te bieden over hoe zij cyberrisico’s zoveel mogelijk kunnen beperken, onder meer met een gratis scan.

Eerder dit jaar meldde Baker Tilly al dat de cyberbeveiliging bij het MKB nog te wensen overlaat.