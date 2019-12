7 geboden voor de moderne accountant

Ondernemers die niet meegaan in de technologische ontwikkelingen staan vroeg of laat buitenspel. Dat geldt voor ondernemers in alle branches. Dus ook voor boekhouders en accountants. Je rol als accountant verandert. Daar doe je niets tegen. Wat rest is de keuze die je als kantoor maakt hoe hiermee om te gaan. En wat je doet om vooruitgang te boeken in plaats van vast te houden aan het oude. Maar wat moet je precies doen?

Nog steeds zie en hoor ik dagelijks dat accountants vasthouden aan het oude. En dat is geen optie. Al jaren niet meer. Op de eerste plaats niet voor de accountants en boekhouders zelf. Mits je vanuit je financiële hart de komende vijf à tien jaar het verschil wilt blijven maken voor ondernemers. En dat ondernemers de hulp van accountants hard nodig hebben, blijkt wel uit het CBS-rapport* dat onlangs uitkwam. Onderzoek wijst namelijk uit dat mkb’ers in Nederland drie keer meer kans op armoede hebben dan werknemers, en zzp’ers vijf keer meer. Er ligt dus een hoop werk. Er is echter één voorwaarde voor kantoren om dit goed op te pakken en dat is de wil om te veranderen.

Definitie van een moderne accountant

Allereerst geef ik graag de definitie van een moderne accountant om helder te maken waarover we praten.

De moderne accountant bespaart zijn klanten geld, tijd en energie en helpt zichzelf en zijn klant om op een financieel gezonde manier te ondernemen en winst te maken.

Moderne accountants, boekhouders en administratiekantoren worden in hun nieuwe rol ‘Winstadviseurs’. Je helpt je klanten om op een financieel gezonde manier te ondernemen. Cijfers en de boekhouding zijn daarbij essentieel maar alleen op de achtergrond, als vanzelfsprekende basis. Het draait in deze rol veel meer om het advies dat daarop volgt. Met uiteindelijk maar één doel: winst maken. Het enige ondernemersdoel immers dat echt hout snijdt. Niet op de laatste plaats voor de moderne accountant zelf.

Laat deze 7 geboden je op weg helpen om een succesvolle moderne accountant te worden.

1. Val je klant niet langer lastig met de boekhouding

De boekhouding is en blijft essentieel, ook voor moderne accountants. Het verschil zit ‘m erin dat je je klant er niet langer mee lastigvalt. De boekhouding mag voor een ondernemer niet meer dan en uur per week kosten. En het mag al helemaal niet veel geld of energie kosten. Om de boekhouding als een stevig fundament onder een onderneming te kunnen leggen, omarm je als moderne accountant de online boekhoudpakketten en werk je 100% in de cloud. Veilig, snel en eenvoudig. Precies zoals een ondernemer het graag ziet.

2. Voed je klant op, verander zijn gedrag

De moderne accountant helpt zijn klanten moderne ondernemers te worden die hun verantwoordelijkheden kennen. Ook als het gaat om cijfers. De tijd dat een ondernemer met een schoenendoos vol bonnen zijn boekhouding bij een accountant over de schutting kon gooien, is voorbij. Ondernemers moeten zorgen dat bonnen en facturen direct worden doorgestuurd naar de boekhouding. Niet eens per maand of kwartaal, maar dagelijks. Met de huidige boekhoudpakketten is het niet anders dan een kwestie van nieuwe gewoonten aanleren. Net als tandenpoetsen. Dat doe je tenslotte ook dagelijks. Of beter nog te vergelijken met elektrisch tandenpoetsen, dat bewezen beter voor je gebit is dan handmatig poetsen.

3. Leer nieuwe vaardigheden

Bij veranderingen horen nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die wellicht niet tijdens de studie accountancy aan bod komen, maar die wel essentieel zijn om je vak te kunnen uitoefenen. Net als een modeontwerper die jurken leert ontwerpen, maar in de dagelijkse praktijk ook de jurken moet verkopen. Voor de moderne accountant gaat dat onder meer om zijn adviesrol.

Adviseren vergt andere vaardigheden dan achter je computerscherm met cijfers bezig zijn. Gelukkig zijn er veel accountants die niet alleen gevoel hebben voor cijfers, maar ook graag klantcontact hebben om met hun kennis ondernemers verder te helpen. De moderne accountant geeft hier prioriteit aan en investeert in de vaardigheden en methoden die ervoor nodig zijn om het klantcontact niet alleen beter, maar ook winstgevend te maken.

4. Vermijd vakjargon

Er heerst een hardnekkig misverstand onder accountants en dat is dat veel accountants nog denken dat het voor ondernemers nodig is om te weten wat een balans is en wat een verlies- & winstrekening. Een moderne accountant weet dat het voor zijn klanten zo niet werkt en praat dan ook niet over debiteuren of crediteuren. Het is niet de taal van ondernemers maar vakjargon van accountants. Ondernemers praten over winst, over klanten, leveranciers en ze kijken naar hun banksaldo in plaats van de balans of de verlies- & winstrekening. Dat is wat ze doen en de moderne accountant snapt dat. De moderne accountant verplaatst zich in zijn klant en vertaalt zijn eigen vakgebied naar de taal die ondernemers spreken.

5. Kijk naar het banksaldo

Ik maak je graag bekend met de methode ‘Profit First. Een Amerikaanse methodiek die ondernemers helpt om hun financiën te managen door naar hun banksaldo te kijken – iets wat alle ondernemers van nature veel eerder doen dan naar hun boekhouding te kijken. Deze methodiek leert je bovendien om bijvoorbeeld winst niet als ‘restpost’ te zien maar direct als doel te stellen. Daarmee wordt de eeuwenoude formule ‘Winst = Omzet -/- Kosten vertaalt naar: Omzet -/- Winst = Kosten.

Het grote verschil bij de nieuwe formule is, dat je uitgaat van de winst die behaald moet worden en daarna kijkt hoeveel je overhoudt voor het maken van kosten. Om dit te kunnen doen, worden ondernemers binnen deze methodiek geleerd om bijvoorbeeld meerdere bankrekeningen te openen. Zodat ze net als hun oma’s en opa’s weer verschillende potjes hebben. Is een potje leeg, dan kan er niets meer uitgegeven worden. Zo simpel kan het zijn…. vroeger was het soms gewoon beter.

6. Stop met je tijd te verkopen

Moderne accountants verkopen resultaten, geen tijd. Alles gaat sneller, makkelijker en eenvoudiger dankzij de automatisering. Tijd verkopen is daarmee voor jou als accountant niet langer een verstandig businessmodel. Moderne accountants definiëren resultaten waar ondernemers wat aan hebben en hangen daar een vaste prijs aan. Een resultaat is bijna nooit dat de boekhouding op orde is. Maar wel dat de marge omhoog moet, of dat de ondernemer minder wil werken, of wil uitbreiden, wil investeren etcetera. Een modern accountant helpt zijn klant om deze doelen te behalen. En daar commiteert hij zich aan.

7. Ga een gezonde, winstgevende samenwerking aan

Tot slotte is de samenwerking de basis voor een gezonde klantrelatie. De moderne accountant investeert in de relatie en zoekt naar methoden om financieel zijn klanten zoveel mogelijk uit handen te nemen. De moderne accountant legt alle afspraken duidelijk en goed vast en faciliteert zijn klant optimaal om zijn afspraken te kunnen nakomen.

De moderne accountant wordt met andere woorden de ingehuurde CFO van de CEO en zorgt met zijn financiële expertise dat er op basis van betrouwbare, actuele cijfers verstandige besluiten genomen kunnen worden. Het liefst realtime. De moderne accountant zorgt zodoende dagelijks voor financieel overzicht en financieel inzicht op basis waarvan de ondernemer, met professionele hulp van zijn winstadviseur, winstgevende beslissingen kan nemen.

* CBS-rapport

