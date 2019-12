Exact neemt Belgische softwareontwikkelaar WinBooks over

Exact neemt WinBooks over, een Belgisch softwarebedrijf gespecialiseerd in boekhoud- en bedrijfsbeheeroplossingen. Met de overname van WinBooks laat Exact zijn groeiambitie in de Belgische markt zien. Hierdoor vergroot het Nederlandse softwarebedrijf zijn aanwezigheid in Wallonië en Brussel, waar WinBooks een leidende marktpositie heeft. Zowel Exact als WinBooks ontwikkelen innovatieve softwareoplossingen voor ondernemers en hun accountants.

De WinBooks-organisatie blijft na de overname zelfstandig opereren binnen de Exact groep. Daardoor kan WinBooks zich blijven richten op de ondersteuning van zijn reseller partners in België en zo tegemoet komen aan de behoeften van de klanten. Daarnaast behoudt WinBooks ook zijn bestaande leiderschaps- en bedrijfsstructuur, waardoor het verder kan blijven bouwen aan zijn resultaten in België.

Exact zet zich volledig in op de ondersteuning van het netwerk van WinBooks’ resellers. Zij spelen een belangrijke rol in het succes van WinBooks en zijn klanten in België. Het Belgische softwarebedrijf heeft vestigingen in Vlaanderen en Wallonië en telt in totaal meer dan 20.000 klanten. Het bedrijf levert zijn boekhoudsoftware sinds 2000.

Sneller inspelen op trends

Exact is sinds 1989 actief in België en lanceerde in 2006 zijn cloud-based boekhoudoplossing Exact Online. WinBooks introduceerde de afgelopen jaren verschillende cloud-based oplossingen naast zijn gevestigde on-premise oplossingen. Zowel Exact als WinBooks beschikken over een zeer uitgebreid aanbod aan softwareoplossingen voor mkb’s en hun accountants. Samen zijn de bedrijven in staat om productinnovatie te versnellen en nog beter in te spelen op zakelijke en technologische trends.

België als groeimarkt

“WinBooks is een vertrouwd en bekend merk in België, dat een strategische groeimarkt voor Exact is”, zegt Phill Robinson, CEO bij softwarebedrijf Exact. “We hebben de ambitie om onze omzet de komende vijf jaar te verdubbelen tot 500 miljoen euro. België maakt een essentieel onderdeel uit van onze strategie. We zijn daarom verheugd dat Jean-François Cuylits en Pierre Borremans deel zullen uitmaken van ons managementteam en WinBooks zullen blijven leiden. Zo kunnen wij blijven rekenen op de onschatbare kennis van de Belgische markt die zij met zich meebrengen.”

“We kijken ernaar uit om ons aan te sluiten bij de Exact groep en samen de groei van WinBooks voort te zetten”, voegt Jean-François Cuylits van WinBooks toe. “We zullen – zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan – nauw samenwerken met onze resellers partners, zodat onze klanten kunnen blijven genieten van onze ondersteuning en expertise.”

“We zijn verheugd dat Jean-François en ik Winbooks binnen de Exact groep blijven leiden”, zegt ook Pierre Borremans van WinBooks. “De samenwerking met Exact biedt kansen voor ons om samen met hen een nog breder aanbod van softwareoplossingen voor de Belgische markt te ontwikkelen, zowel on-premise als in de cloud.”

Bron: Exact