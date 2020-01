PERSONALIA: Eerste vrouwelijke vennoot voor Wesselman

Op de eerste dag van het jaar waarin Wesselman Accountants | Adviseurs 40 jaar bestaat treedt ook de eerste vrouwelijke vennoot toe tot de maatschap, meldt het accountantskantoor. ‘Onze directeur accountancy en bovenal zeer gewaardeerde collega Gülhan Üçgül, maakt op 1 januari 2020 als vijfde vennoot onze maatschap compleet.’

Na acht dienstjaren bij EY als senior auditor, treedt Gülhan Üçgül op 16 september 2013 als manager audit in dienst bij Wesselman. Op 1 januari 2018 wordt zij directeur van de accountancy praktijk. Wesselman telt al langer een groot aantal vrouwelijke managers, maar vanaf dan ook een grotendeels vrouwelijke directie. In het veertigjarige bestaan van het kantoor hebben echter nog uitsluitend mannelijke vennoten de maatschap gevormd. Daar komt per 1 januari 2020 dus verandering in, als Gülhan Üçgul als eerste vrouwelijke vennoot toe zal treden tot de maatschap.

Gülhan kijkt erg uit naar haar nieuwe, prominente rol binnen de organisatie en ook de vier huidige vennoten, Erik Jasper Noll, Martin Hoskens, Arno Aarts en Joop Kuijpers, zien de toetreding van Gülhan als een welkome en mooie toevoeging van hun maatschap. “Als toegewijd directeur van onze accountancy praktijk én toegewijd moeder van twee jonge kinderen, zal zij zonder twijfel ook haar functie als vennoot met veel toewijding en passie gaan vervullen.” Aldus maatschapsvoorzitter Erik Jasper Noll.

Wesselman Accountants | Adviseurs is een fullservice accountants- en advieskantoor met 130 adviseurs en heeft vestigingen in Helmond en Eindhoven.

Bron: Wesselman