PERSONALIA: Nieuwe partners bij HLB Van Daal en CROP

Per 1 januari 2020 zijn Dick Tulp en Guido van Aarle partner geworden van de fiscale maatschap van CROP. HBL van Daal heeft Axel van Schendel en Erwin van de Lee tot nieuwe partners benoemd.

CROP

Guido van Aarle is sinds 2005 fiscalist en vanaf oktober 2018 verbonden aan CROP belastingadviseurs. Hij is gespecialiseerd in de (internationale) vennootschapsbelasting en heeft, naast een aantal jaren bij de Big4, als interim tax director bij enkele multinationals gewerkt. Dick Tulp is eveneens fiscalist en sinds 1998 werkzaam in de branche. Hij werkte jaren bij een Big4-firma. Sinds januari 2019 is hij verbonden aan CROP belastingadviseurs. Zijn specialismen liggen op het vlak van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en op de advisering van familiebedrijven. De CROP organisatie heeft nu twaalf partners. Het bestuur bestaat uit André Bootsma, Marcel Caubo en Robin Koelewijn. Directeur algemene zaken is Menna Kruiswijk.

HBL Van Daal

Axel van Schendel (41) werkt vanaf september 2017 voor HLB Van Daal op kantoor Valkenburg. Als bedrijfsadviseur houdt hij zich voornamelijk bezig met bedrijfsadvisering voor het MKB. Erwin van der Lee (36) werkt sinds 1 december 2005 voor HLB Van Daal. Als accountant in de auditpraktijk werkt Erwin met name voor het MKB, waarbij hij zich gespecialiseerd heeft in internationaal opererende bedrijven en groepscontroles. Erwin is benoemd tot partner van de vestiging Waalwijk en Axel tot partner van kantoor Valkenburg. HLB Van Daal is gevestigd in de regio Zuid-Nederland. De afgelopen jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld richting een allround advieskantoor voor het MKB.