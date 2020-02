PERSONALIA: Frens managing director bij Visma Idella

Visma Idella, het onderdeel van Visma Group dat zich specifiek richt op IT-oplossingen voor beleggings- en pensioenadministratie en (pensioen)uitkeringen, heeft Pauline Frens per 3 februari benoemd tot managing director.

Frens heeft meer dan twintig jaar ervaring in management, technologie en organisatieontwikkeling. De afgelopen jaren was ze onder andere COO bij pensioenbedrijf SPF Beheer en verantwoordelijk voor de groei van Hewlett Packard in de zakelijke Europese markt. ‘Deze ervaring, gecombineerd met haar creativiteit, energie en focus op mensen en teams, zal bijdragen aan de ambitie om binnen Visma Idella een winnende cultuur te ontwikkelen, de best mogelijke klantervaringen te realiseren en de organisatie te laten groeien tot leading fintechplayer in Nederland.’ Frens vindt haar nieuwe functie ‘een perfecte match waarin al mijn ervaring, plezier en passie uit eerdere transformaties in de financiële sector bij elkaar komt’.

Visma Idella telt ruim 500 klanten en bedient ruim 4 miljoen Nederlanders.