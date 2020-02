Ashley Hellemons bij DRV: Ik krijg alle vrijheid in mijn ontwikkeling

Haar eigen carrièrepad creëren, dat is wat Relatiebeheerder Ashley Hellemons (25) belangrijk vindt. Bij DRV Accountants & Adviseurs krijgt ze die mogelijkheid. Ashley: ‘Ik krijg alle vrijheid in mijn ontwikkeling.’

‘In vergelijking met studiegenoten kreeg ik bij DRV direct de mogelijkheid om de taken van een Relatiebeheerder uit te voeren. Zo heb ik dagelijks contact met ondernemers, hoor ik aan wat er bij hen speelt en probeer ik ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door samen met mijn collega’s de cijfers uit hun administratie te vertalen naar waardevolle inzichten en adviezen. Om dit te kunnen doen, help ik ondernemers hun administratieve processen slim in te richten en te automatiseren, zodat ze met een dashboard dagelijks de juiste managementinformatie krijgen. Daarnaast help ik onze Beginnend Assistent Accountants bij hun ontwikkeling door ze de kneepjes van het vak te leren. Bijvoorbeeld door uitleg te geven over hoe je administraties inricht of ze te begeleiden bij hun scriptie.

Mensgerichte organisatie

Mijn werk is veelzijdig en uitdagend. Dat vind ik belangrijk. Je wil toch blijven groeien? Je zou kunnen zeggen dat mijn functie voor mij is gecreëerd. Dat geeft wel aan dat DRV een mensgerichte organisatie is. Dat is ook direct het grootste verschil dat ik ervaar ten opzichte van het werken voor een groter accountantskantoor.

Ruimte voor initiatief

Via een Senior Belastingadviseur Manager bij DRV in Roosendaal, kwam ik in contact met DRV. Toen ik me ging verdiepen in de organisatie, kwam ik erachter dat er veel jonge mensen werken. Bovendien krijg je volop mogelijkheden om je te ontwikkelen. In november 2018 besloot ik de sprong te wagen. Ik merk dat de organisatie plat is met een open cultuur, minder hiërarchisch dan ik gewend was. Bij DRV wordt eigen initiatief ontzettend gestimuleerd. Zo stelde ik laatst voor om lid te worden van een regionale ondernemingskring. Inmiddels ben ik er al geweest en krijg ik vanuit DRV alle ondersteuning hierbij. Ik neem graag zelf het initiatief. Dan is het prettig dat er ook iets mee gedaan wordt. Zo kan ik de organisatie helpen én zelf groeien.

Inzicht in de klant

Mijn studiepad is ook een beetje anders dan anders. Na HBO Accountancy volg ik nu een master Controlling. Bij controlling leer je zaken meer vanuit een bedrijfseconomische visie te zien. Hierdoor kan ik mezelf beter verplaatsen in de situatie van de ondernemer. Niet alleen de cijfers geven, maar die ook duiden. Hoe kunnen we een dashboard met informatie uit de administratie zo inrichten dat de ondernemer precies die inzichten ontvangt die hem of haar vooruit helpen? Dit is voor iedere klant weer een maatwerkproces dat ik bovendien continu bijstel. Inzicht in het bedrijfseconomische aspect is voor accountants steeds belangrijker om de klant goed te kunnen adviseren.

Leercultuur

Vanuit DRV krijg ik alle ondersteuning voor mijn studie, ook financieel. En ik voel me ook door collega’s gesteund om te leren. Mijn collega’s helpen mij continu om verder te komen. Die leercultuur is echt ingebed in de organisatie. Uiteindelijk wil ik graag een proactieve adviseur worden. En misschien wel vennoot! Het belangrijkste daarbij is dat ik veel ervaring kan opdoen. Daar hoef ik me hier geen zorgen over te maken.’

Wie is Ashley?

Naam: Ashley Hellemons

Functie: Relatiebeheerder

Vestiging: Roosendaal

Bij DRV sinds: november 2018