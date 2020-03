Corona | ‘Plaats kosten thuiswerken buiten werkkostenregeling’

Plaats kosten die met thuiswerken samenhangen buiten de werkkostenregeling (WKR) of verhoog de norm van 1,2 procent van de loonsom fors via bijvoorbeeld een vrije investeringsvoet van 5000 euro per 5 jaar om thuiswerkplekken te financieren en een vrije voet van 50 euro per maand voor de vergoeding van internetverbindingen en energieverbruik. Daarvoor pleiten ondernemers Joost Diepenmaat van Moneybird en Mark Vletter van Voys in zakenblad Sprout.

Werkgevers komen vaak ver boven de 1,2 procent van de loonsom van alle medewerkers samen uit die aan onbelaste vergoedingen mag worden uitgegeven, stellen beiden. Terwijl een thuiswerkplek – zelfs als die maar 2 uur in de week gebruikt wordt – moet voldoen aan de Arbo-wetgeving. ‘Goed werkgeverschap wordt dus in wezen bestraft terwijl is vastgelegd in de wet dat het verplicht is.’

Zaken als een goede stoel en een goed bureau mag je als werkgever volgens de ondernemers niet betalen. Slechts de laptop -en wellicht de muis- vallen onder het essentiële. Wat wel mag – en daar kiezen veel werkgevers op dit moment voor – is het meenemen van de spullen van kantoor naar huis. ‘Maar een aantal collega’s heeft geen bureau en moet dat dus aanschaffen. En omdat het thuiswerken van tijdelijke aard is, mag je dat bureau als werkgever niet betalen. Laat staan dat je thuiswerken permanent financieel mag ondersteunen.’ Daarom roepen Diepenmaat en Vletter de Haagse politiek op om een en ander aan te passen.

Bron: Sprout