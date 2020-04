Corona | Flynth vraagt aandacht voor situatie ondernemers na crisis

Flynth heeft het Register Belastingadviseurs gevraagd om bij Financiën aandacht te vragen voor de fiscale situatie van ondernemers ná de coronacrisis. ‘Er leven onder klanten van Flynth namelijk grote zorgen over het voldoen van hun belastingschulden, waarvoor zij op dit moment drie maanden uitstel van betaling hebben gekregen.’

In de huidige regeling krijgen ondernemers drie maanden uitstel van betaling voor onder meer inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelastingschulden en voor de loonheffingen. Langer uitstel is ook mogelijk, zo werd vrijdag bekend, voor ondernemers met een belastingschuld lager dan € 20.000. Flynth ziet zorgen bij veel klanten over de periode na de crisis. ”Voor hen is het immers heel belangrijk om nu al te weten dat zij niet, als zij de crisis eenmaal hebben overleefd, alsnog in financiële problemen zullen komen als zij op 19 juni, als het uitstel afloopt, de belastingschulden in beginsel in 1 keer moeten voldoen.’

Drie verbeterpunten

De regeling kan volgens Flynth op drie punten beter:

Een gepaste algemene betalingsregeling voor deze schulden van 12 tot 24 maanden. ‘Ondernemers kunnen hiermee dan rekening houden in hun liquiditeitsprognoses en kredietaanvragen. Deze betalingsregeling zou uitgevoerd moeten worden zonder onnodige administratieve handelingen en met handhaving van het percentage van de invorderingsrente op 0,01%.’ Het verduidelijken van de huidige regeling. ‘De termijn voor uitstel van betaling wordt steeds korter naarmate (naheffings)aanslagen later worden gedagtekend. Een aanslag met een dagtekening van 1 juni 2020 levert dan niet automatisch uitstel van betaling op tot 1 september 2020, maar slechts tot 19 juni 2020. Dat lijkt Flynth niet passen bij het doel van de regeling. De regeling zou moeten worden verduidelijkt, zodat de termijn voor uitstel van betaling gedurende drie maanden dan automatisch gaat lopen vanaf de dagtekening van de aanslag.’ Een eenmaal ingediend verzoek om uitstel van betaling zou ook direct automatisch aangemerkt moeten worden als een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht, vindt Flynth. Nu moet een melding betalingsonmacht nog afzonderlijk gebeuren.

Bron: Flynth

