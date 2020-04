Mogen we straks wel terug naar de kantoortuin?

Hoewel veel thuiswerkers momenteel verlangen naar de ‘kantoortuin’ laat het kabinet onderzoeken wat de gezondheidseffecten van zo’n grote gemeenschappelijke werkruimte zijn.

Permanent gemonitord

Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark geantwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Die mogelijke gevolgen moeten worden gemonitord via de vragenlijsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Oud concept hernieuwd

In een kantoortuin werken veel medewerkers bij elkaar in dezelfde ruimte. Er zijn geen scheidingswanden en vaak ook geen vaste werkplekken. Het concept stamt uit de jaren 1950 maar werd na de ‘open’ en ‘democratische’ jaren 70 minder populair. De laatste jaren wint de kantoortuin weer aan populariteit. Een kantoortuin zou de communicatie tussen medewerkers gemakkelijker en laagdrempeliger maken en ook de productiviteit doen laten toenemen. Uit onderzoek blijkt echter dat deze aannames niet kloppen.

Ziekteverzuim

In februari van dit jaar bleek uit een televisie-uitzending dat bedrijfsartsen veel klachten krijgen over het werken in een kantoortuin. Meer dan 90 procent zegt dat werknemers die bij hen komen de kantoortuin als één van de oorzaken van hun verzuim noemen. Geluidshinder (93 procent) en concentratieverlies (94 procent) noemen zij als belangrijkste oorzaken van de klachten. Ook ervaren werknemers te veel prikkels in de kantoortuin, zoals collega’s die rondlopen, en een gebrek aan privacy. Dit leidt tot vermoeidheid (90 procent) en concentratieverlies (92 procent). Vier op de vijf bedrijfsartsen hoort dat werknemers stress ervaren in een kantoortuin, 60 procent noemt hoofdpijn. Ruim een derde zegt dat werknemers ‘burn-out’ noemen als gevolg van de kantoortuin. Ook zou re- integratie van werknemers moeilijker verlopen als deze mensen worden teruggezet in de kantoortuin.

‘Taak van sociale partners’

Van Ark beaamt dat slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. De werkgever moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden, aldus de staatssecretaris. ‘Als er voor werknemers ongezonde arbeidsomstandigheden ontstaan, zoals hinderlijk geluid, zal een werkgever in overleg met zijn werknemers moeten zorgen voor een gezonde werkplek en organisatie van het werk, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd. Werkgevers en werknemers kunnen zich hierbij laten adviseren door arbodeskundigen.’ Van Ark zegt dat in lopende monitors naar arbeidsomstandigheden nooit specifieke vragen zijn opgenomen over kantoortuinen en gevolgen ervan op de gezondheid. Voortaan worden die wel in de vragenlijsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden opgenomen.

Rol Ondernemingsraad

Arbeidsomstandigheden, zoals inrichting van werkplekken, zijn een verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers, merkt Van Ark op. ‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers daarover het gesprek voeren.’ In hoeverre medewerkers daadwerkelijk worden betrokken bij het creëren en inrichten van een kantoortuin is haar niet bekend. De inrichting van de werkplek vindt ze een aangelegenheid van de sociale partners. De werkgever voert met de Ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging overleg over het arbobeleid en de uitvoering daarvan. Als concrete afspraken over arbeidsomstandigheden voor medewerkers bindend zijn, geldt instemmingsrecht voor de Ondernemingsraad, schrijft Van Ark.

Norm herzien

De arbeidsomstandighedenregelgeving bevat geen concrete normen voor concentratiewerkplekken in kantoortuinen, antwoordt Van Ark op de suggestie van ergonomen om een minimumaantal concentratiewerkplekken te garanderen per kantoortuin. ‘Het is aan arbodeskundigen om binnen die wettelijke kaders werkgevers en werknemers te adviseren bij een gezonde inrichting van de werkplek die toegesneden is op de situatie en het werk van de organisatie.’ Als partijen die opdracht geven kunnen NEN-normen worden aangepast om tot een beter werkklimaat in kantoortuinen te komen.

bron: Binnenlands bestuur