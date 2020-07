Mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel van belastingbetaling

De Belastingdienst verstuurt brieven over wat je kunt doen bij het einde van de termijn van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Hierin lees je meer over de verschillende mogelijkheden die je hebt.

Je vindt in de brief meer informatie over de volgende opties:

openstaande belastingschuld nog niet te betalen

bijzonder uitstel niet verlengen

bijzonder uitstel verlengen

openstaande belastingschuld nu betalen

Na de zomer ontvang je van de Belastingdienst een brief met een betalingsvoorstel voor de openstaande belastingschuld.

Heb je in juli al een brief ontvangen over het bijzonder uitstel van betaling, dan ontvang je een nieuwe brief waarin de Belastingdienst meer duidelijkheid geeft.

Bekijk de voorbeeldbrieven:

Brief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Herhaalbrief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Forum Salaris