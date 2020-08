AFM waarschuwt beleggingsondernemingen en kondigt Wwft-onderzoek aan

De Autoriteit Financiële Markten meldt een vervolgonderzoek te zijn gestart naar het volgens de Wwft verplichte monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat sommige instellingen in zijn geheel niet aan transactiemonitoring doen. Beleggingsinstellingen en- ondernemingen die transactiemonitoring helemaal niet hebben ingericht moeten dat dit jaar nog op orde brengen, waarschuwt de toezichthouder.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek, dat in juni 2020 al is gestart, bestaat uit zes onderzoeken bij individuele beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. Hierbij checkt de AFM onder meer of de ondernemingen transactieprofielen opstellen van hun cliënten, detectieregels hanteren voor het signaleren van ‘opvallende’ transacties en tijdig en goed melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Eerder onderzoek

In 2019 deed de AFM onderzoek bij zes (andere) beleggingsondernemingen en -instellingen. Toen bleek dat beleggingsinstellingen en –ondernemingen nog onvoldoende doen om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Om die reden is de toezichthouder nu dus het verdiepende vervolgonderzoek gestart.

Herstelacties voor eind 2020

Naast dit vervolgonderzoek en het eerdere onderzoek in 2019 doet de AFM ook jaarlijks een zogeheten Wwft-uitvraag. Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek 15% van de beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Die beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen zullen hierover binnenkort een brief ontvangen. De AFM stelt deze instellingen tot eind 2020 in de gelegenheid om na te gaan in hoeverre zij op dit moment in overtreding zijn van de Wwft en waar nodig de benodigde herstelacties uit te voeren.

Hierna zal de AFM steekproefsgewijs controleren in hoeverre instellingen voldoen aan het adequaat monitoren van transacties en indien nodig gepast optreden, kondigt de toezichthouder aan. Als de resultaten uit de individuele onderzoeken daar aanleiding voor geven zal de AFM die publiceren.

Bron: AFM