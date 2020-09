‘Tekortkomingen EY bij controle Wirecard maatschappelijk zeer schadelijk’

De rol van accountant EY in het Wirecard-schandaal blijft voer voor discussie. Paul Koster, directeur European Investors bij beleggersvereniging VEB, is duidelijk in zijn mening: ‘De implosie van Wirecard is omgeven met zeer uitzonderlijke aspecten die de accountant had moeten signaleren.’

Hij reageert onder meer op de vraag van hoogleraar Marcel Pheijffer of de goedkeurende verklaring van de accountant wel toegevoegde waarde heeft, en op de stelling van hoogleraar Jan Bouwens dat fouten mogen worden gemaakt omdat controle mensenwerk is. Koster vindt van niet. ‘Wirecard is het laatste in een reeks incidenten waar ook Nederland zijn portie van heeft gehad. Denk aan Ahold, Vestia en Imtech. De implosie van Wirecard is omgeven met zeer uitzonderlijke aspecten die de accountant had moeten signaleren. De rol van EY als huisaccountant is daarom op zijn zachtst gezegd teleurstellend.’

Niet afdoen als incident

Wirecard was vanaf het begin onderwerp van geruchten. ‘Er was twijfel over de winstgevendheid, de omzet en de structuur. Het jaarverslag gaf weinig inzicht in deze twijfels, maar verschillende marktpartijen zagen wel ‘verborgen’ risico’s. Belangrijke vraag is of er overleg is geweest tussen de accountant en relevante toezichthouders.’ Door het schandaal zijn ook markttoezichthouder BAFIN, accountantstoezichthouder APAS en accountingtoezichthouder FREP in de problemen gekomen, stipt Koster aan. Bouwens kan dit daarom niet afdoen als een incident waar de markt maar mee moet leven omdat het tenslotte mensenwerk is. Grote, snelgroeiende en internationale ondernemingen als Wirecard opereren in een zeer complexe omgeving.’

Maatschappelijk zeer schadelijk

Daarbij speelt Koster EY de zwartepiet toe: ‘Wanneer een accountant (er zijn er maar vier die dit internationaal kunnen) zoveel signalen onvoldoende oppakt, dan is het – zoals Duitsland nu ervaart – maatschappelijk zeer schadelijk als die controle als gevolg van ernstige tekortkomingen zo verschrikkelijk fout gaat.’

Bron: FD

