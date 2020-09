‘Tekort aan fiscalisten leidt tot vertraging bij aangiftes’

Het bedrijfsleven en de adviespraktijk zuchten onder een tekort aan fiscalisten. Dit zorgt voor vertragingen bij de belastingaangifte. De piekperiodes worden ternauwernood overleefd door uitstel aan te vragen en interimmers in te vliegen.

Veel vacatures

In de eerste helft van 2020 stonden er 1447 vacatures voor fiscalisten open, een stijging van 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Ter vergelijking, het totale aantal vacatures in Nederland daalde in deze periode juist met 6%. Als gevolg van de tekorten is er werk in overvloed voor interim fiscalisten, zegt Rob Steur, recruitment specialist bij Robert Walters.

Belangrijker, niet populairder

Steur: ‘De belangrijkste reden voor de krapte is veranderde wetgeving en toegenomen regeldruk. Compliance rond de belastingaangifte is steeds belangrijker geworden en dat zorgt voor een grote vraag naar fiscalisten. Tegelijkertijd is het doen van de aangifte niet het populairste onderdeel van het werk voor de meeste fiscalisten.’ Steur constateert dat de aangiftepraktijk belangrijker maar niet populairder is geworden. Met name in de adviespraktijk, dus binnen Big 4 en fiscaal gespecialiseerde advocatuur, ziet hij daardoor achterstanden ontstaan.

‘Die hebben te maken met veel cliënten, die allemaal op tijd hun aangifte op orde willen hebben en dus een hoop druk zetten op de bureaus. Het eerste wat die vaak doen is uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dat wordt bijna altijd gehonoreerd. Maar met een tekort aan specialisten in huis stapelen de opdrachten zich alsnog op. Ze krijgen het werk niet weg en zitten uiteindelijk met een nieuwe deadline die niet gehaald gaat worden. De piek die ze voor 1 mei hadden krijgen ze net zo hard terug op 1 oktober. De enige optie die ze dan nog hebben is interim fiscalisten inhuren die kunnen helpen om die piekperiodes te overbruggen.’

Strategische rollen minder gevraagd

Volgens Steur houden fiscalisten zich liever bezig met uitzonderingen opzoeken en advies uitbrengen dan met de aangifte. Maar strategische fiscale adviesrollen zoals tax structuring en tax planning zijn sinds wetgeving zoals BEPS minder gevraagd. Daarin valt voor organisaties niet zoveel winst meer te halen. Het zijn nu specialistische rollen waarin het verschil gemaakt wordt: tax accounting, transfer pricing, BTW. En compliance, de aangiftes. ‘Die omslag van behoefte aan generalisten naar behoefte aan specialisten is alleen nog niet in balans met het aanbod. Daardoor ontstaat er een overschot aan generalisten met meer juridische focus en juist een tekort aan specialisten.’

Maar nog geen omscholing

Generalisten scholen zich niet massaal om tot specialisten. Fiscalisten in vaste dienst houden liever vast aan hun bredere, strategische rol, meent Steur. Daar is nog genoeg vraag naar, maar wel minder dan voorheen. ‘Overigens is, met uitzondering van BTW misschien, de juridische component in de specialisaties een stuk kleiner, en het cijfermatige component groter. Dat vergt iets andere talenten en bovendien moet het je natuurlijk liggen om je daarin te specialiseren. De generalistische fiscalist is meestal wo-geschoold, terwijl de specialisten ook een hbo-achtergrond kunnen hebben.’

Gouden tijd voor interimmers

Voor fiscalisten is het juist nu interessant om de stap naar interim te maken, mits zij daarvoor de juiste kennis in huis hebben. Door de schaarste aan specialisten zijn er aan goedbetaalde opdrachten geen gebrek. Steur maakt daarbij wel een kanttekening: als die stap vanuit een generalistische rol wordt gezet, moeten fiscalisten bereid zijn een deel van hun brede strategische impact op te geven.