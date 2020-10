‘Kabinet wil coronasteun voor meer sectoren beschikbaar maken’

Het kabinet wil dat de tegemoetkoming voor bedrijven die tijdelijk hun vaste lasten niet kunnen betalen (TVL) voor meer sectoren beschikbaar wordt. Dat meldt de NOS.

Door de stillegging van de horeca en andere voorzieningen als gevolg van de tweede golf vragen bedrijven om extra steun. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor

. Volgens de NOS is in ieder geval duidelijk dat wensen zoals een ‘uitkoopregeling’ niet mogelijk zijn. Wel bekijkt het kabinet of het bedrijven kan helpen die tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld door de verdere uitbreiding van de TVL. Er wordt ook gekeken naar bedrijven die seizoensgebonden werk doen, melden ingewijden aan de NOS.

Voor het derde steunpakket van het kabinet voor de coronacrisis is 11 miljard uitgetrokken. Het derde pakket loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen. Ook bevat het een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid.