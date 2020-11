Nieuwe koppeling Nmbrs en Bizcuit

In één flow de salarisadministratie doen en alle salarissen betalen — mobiel, met een druk op de knop, zonder aan de slag te moeten met betaalbatches en random readers. Een nieuwe koppeling tussen Nmbrs en Bizcuit maakt dat mogelijk.

Zo gemakkelijk als je met het HR- en Payrollplatform van Nmbrs een loonrun klaarzet, zo ingewikkeld was het om de salarissen daadwerkelijk te betalen. Daarvoor moest je in je internetbankierenomgeving zijn, waar random readers en betaalbatches om de hoek kwamen kijken. Een onhandige en tijdrovende klus, die ondernemers en salarisadministrateurs uit hun flow haalde.

Daar komt nu verandering in. Fintech-startup Bizcuit bouwde samen met Nmbrs een handige koppeling tussen de twee apps, waardoor het betalen van salarissen voortaan met het gemak van een Tikkie gaat. Op de achtergrond is slimme technologie voor je aan het werk: Nmbrs zet de loonrun klaar, Bizcuit de betaalopdracht, die je direct kunt goedkeuren en betalen. (Bizcuit stuurt je door naar je bank-app. Afhankelijk van welke bank je gebruikt, kun je inloggen en betalingen autoriseren met bijvoorbeeld Face-ID, vingerafdruk of QR-code.)

Gedeelde missie om het ondernemers en accountants makkelijk te maken

Bizcuit is een financiële toolkit voor ZZP’ers en MKB’ers. Dankzij de aan Bizcuit verleende (uitgebreide) PSD2-vergunning kunnen gebruikers in de app het saldo van al hun bankrekening checken en inkoopfacturen scannen, goedkeuren én betalen. Nu is daar ook de koppeling met Nmbrs, zodat ondernemers salarissen kunnen betalen in dezelfde flow als waarin ze hun salarisadministratie doen.

Nmbrs en Bizcuit, twee like-minded, innovatieve techbedrijven, delen de missie om het ondernemers en accountants met slimme software zo makkelijk mogelijk te maken, zodat zij meer tijd overhouden om hun vak uit te oefenen. Deze tool helpt daarbij.

‘Een doorn in het oog’

‘Dit is waarom Nmbrs een API heeft, oftewel een gemakkelijke manier voor andere bedrijven om een app met ons platform te koppelen,’ reageert Nmbrs-oprichter en -CEO Michiel Chevalier enthousiast. ‘Je ziet tot wat voor nuttige toepassingen voor onze klanten dat kan leiden. Nmbrs is weliswaar geen betaaldienst, toch was het mij een doorn in het oog dat onze klanten in Nmbrs gemakkelijk (en grotendeels automatisch) hun salarisadministratie kunnen doen, maar ze voor het betalen van die salarissen in ouderwetse internetbankierenomgevingen belanden. Gelukkig is dat nu verleden tijd. We hebben goed met Bizcuit samengewerkt om de technologische infrastructuur ervoor in orde te maken. Ik weet zeker dat Nmbrs-gebruikers dit een fijne functionaliteit gaan vinden.’

‘Je wilt hier als ondernemer zo min mogelijk tijd aan besteden’

Hessel Kuik, oprichter en CEO van Bizcuit, weet uit eigen ervaring hoe ‘vreselijk onhandig en ouderwets’ het betaalproces van salarissen was. ‘Terwijl je daar als ondernemer juist zo min mogelijk tijd aan kwijt wil zijn. Toen ik ontdekte wat voor mooie salarisadministratiepakketten er zijn, wist ik dat we onze app daarmee moesten laten samenwerken.’

‘Dat we met Nmbrs zouden gaan koppelen stond al snel vast. Dat wilden we niet alleen omdat Nmbrs een groot marktaandeel heeft. Ik ken Nmbrs als een leuke club van jonge, enthousiaste mensen, die in hun vakgebied net zo innovatief zijn als wij. Zo’n API laat zien dat ze bij Nmbrs met hun tijd meegaan, en stelt ons in staat om eenvoudig een koppeling te maken.’

