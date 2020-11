Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen

Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf tegen de 55-jarige vrouw uit Groningen. Het OM verwijt haar verduistering in dienstbetrekking en witwassen. In haar functie als financieel-administratief medewerkster heeft de vrouw volgens het OM in de periode januari 2015 tot en met februari 2019 ten minste € 296.066 ontvreemd. Ook zou ze de bijna drie ton vervolgens hebben witgewassen. Een groot deel van het verduisterde geld besteedde ze aan (online) gokplatformen, stelde de officier van justitie tijdens de zitting.

FIU-melding contante stortingen

Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU. Op de betaalrekening van de vrouw werd tussen maart 2018 en april 2019 in totaal 150.970 euro in 142 transacties contant gestort. In haar functie als financieel-administratief was ze verantwoordelijk voor het tellen en administreren van de contante geldstromen. De vrouw had een modaal inkomen uit loondienst, maar uit een analyse van haar bankrekening bleek dat ze in vier jaar tijd bijna drie ton op haar betaalrekening had gestort. Vanaf 2016 was de verdachte ook verantwoordelijk voor het tellen en administreren van de contante geldstromen afkomstig uit de horecakassen. Uit onderzoek bleek dat de vrouw kasgeld alleen en zonder toezicht van een andere collega telde.

Het OM eiste op de zitting een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet op 10 december uitspraak.