Verwerking betaling fijnstoftoeslag vertraagd

Door een storing is de verwerking van de betaling van fijnstoftoeslagen vertraagd, zo meldt de Belastingdienst.

De storing treft ondernemers die in het weekend van 21 en 22 november een rekening voor de fijnstoftoeslag hebben gekregen en ook hebben betaald. ‘Door een storing kan het zijn dat de verwerking van uw betaling is vertraagd. U hoeft niets te doen. Wij gaan na of de vertraging gevolgen voor u heeft. Als dat zo is, nemen we in de loop van deze week contact met u op’, laat de fiscus weten. ‘We werken op dit moment aan een oplossing.’

Aanvulling op correctie aanslag loonheffingen

Een fout trad eerder op in de naheffingsaanslag loonheffingen voor bedrijven die dit jaar over een of meer tijdvakken geen aangifte hebben gedaan voor de loonheffingen en die ook niet betaald hebben. Als ze sinds februari van dit jaar een naheffingsaanslag loonheffingen hebben ontvangen, staan er door een technische fout onjuiste teksten in. Er wordt onder meer gewag gemaakt van een boete, maar die hoeft niet te worden betaald, corrigeerde de Belastingdienst zichzelf: ‘U hoeft geen boete te betalen. Vanwege de coronacrisis leggen wij tijdelijk geen boetes op als u geen aangifte loonheffingen doet.’ Nu is ook daarop nog een aanvulling gedaan: de aangifteverzuimboete moet wel worden betaald, maar de betaalverzuimboete niet.