‘MKB gewild bij buitenlandse kopers’

Volgens BNR Nieuwsradio zijn Nederlandse MKB-bedrijven in trek bij buitenlandse kopers. Dat komt vooral door de relatief lage prijzen. Maar ook door de verkoopbereidheid van ondernemers.

40% internationaal te koop

Nederlandse bedrijven zijn aanzienlijk goedkoper dan bedrijven in de landen om ons heen, zegt Floyd Plettenberg, CEO van overnameplatform Dealsuite tegen BNR. ‘Dat geldt voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Maar vooral het verschil met Duitsland is met 10 tot 20 procent significant.’ Voor buitenlandse kopers is het daarom aantrekkelijk om in onze bedrijven te investeren. Inmiddels wordt bijna 40 procent van de Nederlandse ondernemingen die te koop staan internationaal aangeboden. Twee jaar geleden keek nog amper een kwart van de ondernemers buiten de landsgrenzen, blijkt uit cijfers van het overnameplatform.

Kwart niet geïnteresseerd

‘Vijf jaar geleden zagen we bij 5 procent van onze transacties dat er een buitenlandse koper was, nu zien we dat in ruim 30 procent van de gevallen’, verklaart Marktlink-partner Tim van der Meer tegen BNR. Deze kopers zien zo’n overname als een manier om hun eigen succes en groei te versnellen. Maar ook onder Nederlandse ondernemers neemt de weerstand tegen overnames door buitenlandse partijen af. Had een jaar geleden ruim de helft van de mkb-bedrijven geen interesse in de verkoop aan het buitenland, intussen is dat gedaald naar minder dan een kwart, blijkt uit een nieuw onderzoek van Marktlink.

Koper boven 10 miljoen

Voor haast elk bedrijf met meer dan 10 miljoen euro omzet zou inmiddels interesse vanuit het buitenland zijn. Die toegenomen interesse komt ook doordat kopers beter weten met wie ze zakendoen. Jeroen Valk, hoofd van de afdeling fusies en overnames bij EY, wijdt dat onder meer aan de sterk gestegen kwaliteit van jaarverslagen. Die zien er gelikt uit maar bevatten ook uitgebreide financiële data in een consistent format.