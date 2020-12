FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie

De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).



Aanvragen TVL

In het onderzoek van de FIOD kwamen meerdere verdachten in beeld. Zij hebben vermoedelijk in georganiseerd verband aanvragen voor een TVL-subsidie ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van vennootschappen en de identiteit van derden. Ook zouden de verdachten voor tienduizenden euro’s producten hebben besteld op naam van de gebruikte vennootschappen. Na aflevering van de producten werden deze niet betaald.

Doorzoeking en beslaglegging

De FIOD doorzocht twee woningen en een bedrijfspand in Zaanstad en een woning en bedrijfspand in Amsterdam. Hierbij is beslag gelegd op 340.000 euro contant geld en een grote hoeveelheid sieraden. Ook is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er is niemand aangehouden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.