Kwijtschelding schulden gedupeerde ouders door Belastingdienst

De Belastingdienst scheldt alle openstaande schulden van ouders die zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt, schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst en Toeslagen zullen op geen enkele wijze aanspraak maken op het bedrag van 30.000 euro dat gedupeerde ouders als compensatie krijgen uitbetaald. Andere overheidsorganisaties, waaronder het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank, schelden in principe ook de schulden van gedupeerde ouders kwijt.

Van Huffelen: ,,Ik vind dat ouders een volledig schone lei verdienen, zodat zij het bedrag aan compensatie kunnen gebruiken om écht een nieuwe start te maken.’’ De staatssecretaris is in gesprek met private schuldeisers over eenzelfde oplossing.

Compensatie

Ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag krijgen 30.000 euro als compensatie voor het leed. Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari melden bij Toeslagen krijgen het bedrag uiterlijk 1 mei uitbetaald. Ouders met een schade hoger dan 30.000 euro krijgen deze schade aanvullend vergoed op basis van de bestaande compensatieregeling.

Daarnaast blijft Toeslagen samen met gemeenten werken aan oplossingen voor ouders die kampen met problemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk of gezondheid, meldt de staatssecretaris.

Kamerbrief over hersteloperatie kinderopvangtoeslag t.b.v. debat 19 januari