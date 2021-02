De Coop & Haegen Accountants ontwikkelt zich steeds verder van een reactieve naar proactieve dienstverlener. Dit bereiken zij door steeds mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Hierdoor houdt De Coop & Haegen meer tijd over voor het echte advieswerk en stellen zij de klant in staat om gegevens makkelijker en sneller aan te leveren. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat medewerkers zich steeds verder ontwikkelen tot klantgerichte adviseurs.

Jaarcijfers geen verrassing meer

‘Wij investeren veel in slimme en gebruiksvriendelijke automatisering’, aldus Joris Dekker, relatiebeheerder bij De Coop & Haegen. ‘De klant kan hierdoor sneller, makkelijker en in veel gevallen zelfs geheel automatisch zijn of haar gegevens aanleveren. Daarmee winnen wij tijd. Tijd die we inzetten voor advisering. Bij ons zijn de jaarcijfers voor de klant geen verrassing meer; gedurende het jaar heeft hij al inzicht in de realisatie van het lopende jaar. De periode cijfers worden met de klant besproken, daarbij komen ook bredere adviesvraagstukken aan bod.’

De backoffice als fundament

Joris vertelt dat er in de afgelopen jaren heel wat is veranderd binnen de aanlevering en verwerking van de financiële administraties en aangiften. ‘Waar ondernemers voorheen de ordners fysiek op kantoor langs brachten en vervolgens werden gescand door onze office manager, wijzen onze relatiebeheerders de klanten nu op de efficiency voordelen en het gemak van het digitaal aanleveren van de administratie.

Iedere klant van De Coop & Haegen heeft een eigen digitale brievenbus binnen DizzyData waar de facturen en bonnen naar toe kunnen worden gestuurd’, zegt Joris. ‘Binnen DizzyData vindt de verdere verwerking van facturen plaats. Door de rechtstreekse koppeling met Exact Online zijn de verwerkte facturen binnen enkele seconde zichtbaar in de financiële klant administratie. Via een bankkoppeling worden dagelijkse mutaties geïmporteerd en wordt een actueel overzicht getoond van de openstaande in- en verkoopfacturen.’

Het vertalen van harde cijfers

Echter, wij hebben gemerkt dat het delen van ‘harde cijfers’ de ondernemer niet altijd iets zegt. De Coop & Haegen heeft daarom vier jaar geleden de keuze gemaakt om met behulp van Visionplanner visuele maatwerk rapportages aan zijn of haar ondernemers te verstrekken. Via deze weg delen wij de real-time cijfers, vanuit DizzyData, met de ondernemer. Zo heeft hij als het ware het stuur van zijn onderneming in handen. Middels de, bij De Coop & Haegen, aanwezige expertises voorzien wij ondernemers van adviezen en fungeren daarmee als zijn als ‘bijrijder’.

Advies op basis van actuele data

‘Uiteindelijk zorgt de verregaande automatisering van de administraties en het gebruik van DizzyData ervoor dat onze adviseurs de klanten kunnen adviseren op basis van de meest recente cijfers. In een vroeg stadium kan worden bijgestuurd op de cijfers en worden bekeken wat de beste fiscale oplossingen zijn voor de klant.’

'Uiteindelijk zorgt de verregaande automatisering van de administraties en het gebruik van DizzyData ervoor dat onze adviseurs de klanten kunnen adviseren op basis van de meest recente cijfers. In een vroeg stadium kan worden bijgestuurd op de cijfers en worden bekeken wat de beste fiscale oplossingen zijn voor de klant.'



