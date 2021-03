Personalia | Exact benoemt Joep Hoeks tot Chief Product Officer

Joep Hoeks (43) is aangesteld als Chief Product Officer (CPO) bij softwarebedrijf Exact, waar hij verantwoordelijk is voor de strategische leiding over de diverse productlijnen. Met de invulling van deze belangrijke rol is het achtkoppige executive team van het Delftse bedrijf compleet.

Hoeks werkte vanaf 2011 voor softwarebedrijf Unit4 Bedrijfssoftware. Hij heeft verschillende managementposities vervuld op het gebied van dienstverlening, software development, product management & operations en bekleedde als laatste de CTO functie bij Unit4 Bedrijfssoftware.

“Ik heb ongelooflijk veel zin in deze volgende stap bij een fantastisch merk in de softwaremarkt,” aldus Hoeks. “Exact opereert met 500.000 klanten op grote schaal in de Benelux. We hebben geweldige mogelijkheden door ons uitgebreide portfolio waarmee we Accountancy en MKB bedrijven volledig vanuit de cloud en geintegreerd, end to end kunnen automatiseren. Efficiencywinst en gebruiksgemak staan voorop in onze product innovatie; ook blijven we focussen op nieuwe toepassingen van AI en RPA in ons portfolio. Dit is een geweldige tijd om bij Exact te werken. Ik heb het bedrijf leren kennen als een mensgerichte organisatie, met veel aandacht voor team en elkaar versterken, en dat past bij mij.”

Paul Ramakers, CEO van Exact: “Ik ken Joep als een veelzijdige, strategische man die als geen ander mensen in een team kan samenbrengen. Hij kent de markt en de markt kent hem. Niet alleen kent hij het type producten dat Exact op de markt brengt als zijn broekzak, Joep snapt ook wat de klant wil en hoe die aangesproken wil worden. Ik kan me geen betere CPO voorstellen voor onze productlijnen.”

Met de toevoeging van Hoeks is de Executive team van Exact compleet. In december kregen Wiegert de Vos (CCO) en Marcel van de Sandt (CCSO) ook een plek in dit team.