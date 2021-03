OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro

Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.

Het witwasonderzoek spitst zich toe op de periode van 2013 tot 2018, waarin klanten niet voldoende doorgelicht zouden zijn en dubieuze klantrelaties niet tijdig zijn verbroken. Er wordt gesproken over een schikking; de bank heeft daarvoor in elk geval al € 176 miljoen opzij gezet, blijkt uit het jaarverslag.

Geen vervolg gegeven aan vermoeden

Maar er wordt nu ook serieus gekeken of er sprake is geweest van schuldwitwassen. Daarbij is de beschuldiging dat de bank het vermoeden had dat er transacties werden gedaan met geld dat is verkregen uit een misdrijf, maar daar geen actie op ondernam. Eerder werd al bekend dat het OM de bestuurders van de staatsbank onder de loep nam. Schuldwitwassen kan leiden tot een gevangenisstraf van een jaar, maar een geldboete is ook een optie. Afgelopen zomer bleek al dat het OM onder druk stond om personen te gaan vervolgen in de ABN Amro-zaak.

Zuid-Amerikaanse omkopingszaak

Volgens kenners duidt de verdenking erop dat er daadwerkelijk cliëntendossiers zijn aangetroffen waarbij sprake was van witwassen. Het zou onder meer gaan om smeergeldbetalingen van een Braziliaans bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Dat liep via Nederlandse vennootschappen die een ABN Amro-rekening hadden. De Fiod hield in dat kader twee jaar terug al een Leidenaar aan.

ING kreeg in 2018 een boete van € 775 miljoen wegens overtreding van de Wwft. Voormalig topman Ralph Hamers wordt als eindverantwoordelijke vervolgd in die zaak.

Bron: De Telegraaf