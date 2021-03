AFM klaagt controlerend accountant Steinhoff aan bij Accountantskamer

De AFM is een tuchtzaak gestart tegen de RA die als accountant van Deloitte de cijfers controleerde van het later in een boekhoudschandaal verwikkeld geraakte Steinhoff. De zaak wordt volgende maand behandeld bij de Accountantskamer. De RA blijkt sinds eind 2019 geen partner meer te zijn bij het Big Four-kantoor.

Boekhoudfraude Steinhoff

Steinhoff, na Ikea het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte eind 2017 in financieel in zwaar weer nadat er boekhoudfraude aan het licht was gekomen. Het aandeel stortte daarop in en het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Steinhoff (met statutaire hoofdvestiging in Amsterdam) moest onderdelen verkopen om een faillissement af te wenden. Bestuurders van Steinhoff fraudeerden voor 6,5 miljard euro, constateerden accountants van PwC later in een onafhankelijk onderzoek. Winsten en waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden jarenlang substantieel opgeblazen. Er volgden veel claims van gedupeerde beleggers en ook Deloitte kwam als controlerend accountant flink onder vuur te liggen.

Schikking Deloitte

Beleggers, waaronder de VEB, besloten om Deloitte voor de rechter te dagen. Het kantoor zou nalatig zijn geweest in zijn toezicht op de financiën van het winkelconcern. Daardoor zouden de jaarrekeningen van Steinhoff geen eerlijk beeld hebben gegeven van de situatie bij het bedrijf. De Nederlandse vestiging van Deloitte controleerde sinds 2016 de jaarrekening van Steinhoff, dat vanaf 2015 is gevestigd in Nederland. Deloitte gaf Steinhoff over het boekjaar 2015-2016 een goedkeurende verklaring. Het management van Steinhoff kwam vanwege het boekhoudschandaal op 13 december 2017 tot de conclusie dat de jaarrekening van 2016 niet langer voldeed aan de eisen van de Nederlandse wetgeving. Daarop trok Deloitte de toestemming om gebruik te maken van de controleverklaring van het kantoor in. De publicatie van de jaarrekening over 2016-2017 werd uitgesteld. De beleggers en Deloitte troffen uiteindelijk een schikking, werd vorig jaar bekend. Eerder dit jaar bleek het om €70,34 miljoen compensatie te gaan.

AFM en Deloitte

Toezichthouder AFM meldde eind 2017 dat het onderzoek deed naar de door Deloitte uitgevoerde controles van de jaarrekeningen van Steinhoff. Daarna bleef het op dat front een tijd stil. Inmiddels blijkt dus dat de toenmalige controlerend accountant van Deloitte individueel tuchtrechtelijk wordt aangeklaagd door de AFM vanwege zijn gebrekkige controlewerk.

Deloitte bevestigd desgevraagd dat de tuchtzaak tegen de RA volgende maand plaatsvindt, maar geeft verder geen commentaar. Ook de AFM laat weten op dit moment geen mededelingen te doen over de zaak.

