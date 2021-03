GBNED publiceert rapport software voor externe verslaggeving

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport Software voor externe verslaggeving uitgebracht, met dit keer speciale aandacht voor het openbaar maken van het jaarverslag volgens ESEF en duurzaamheidsrapportages.

Het rapport is primair gericht op het geven van inzicht in standaard software voor externe verslaggeving met geboden functionaliteit en eigenschappen. Het gaat dan om oplossingen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening. Andere vormen van externe verslaggeving die aan bod komen zijn de aangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, Kredietrapportage aan de bank, het aanleveren van Statistiekinformatie aan het CBS, Country by Country (CBC) reporting en Duurzaamheidsrapportages.

Eigenschappen vergelijken

Per softwaresysteem wordt inzicht geboden in 50 eigenschappen. Zo kan niet alleen worden afgelezen of het aanmaken van een jaarrekening tot de functionaliteit behoort, maar ook voor welke categorie (micro/klein, middelgroot, groot). En of bijvoorbeeld IFRS en de nieuwe ESEF specificaties (gebaseerd op de standaarden XHTML en XBRL) ondersteund worden. En bij software voor de IB- en VPB-aangifte kun je aflezen of RGS en de RGS brugstaat ondersteund wordt. Met deze laatste functionaliteit worden de grootboeksaldi automatisch ingelezen en juist gerubriceerd in de winstaangifte (IB en VPB). Iets wat in de praktijk nog met regelmaat handmatig plaatsvindt.

Duurzaamheidsrapportages

Nieuw in deze uitgave is een eerste verkenning naar standaarden en software voor duurzaamheidsrapportages. Al jaren staat de ontwikkeling van duurzaamheidsrapportages in de belangstelling. Het gaat dan over ESG- (environmental, social and governance) Sustainability, oftewel duurzaamheid. GBNed brengt enkele organisaties en hun standaarden in kaart op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken en heeft een aantal softwareleveranciers op een rij gezet die zich bezighouden met oplossingen voor duurzaamheidsrapportages.

Het complete rapport (PDF) is gratis op te vragen. Naar opvragen rapport.