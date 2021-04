Aandeelhouders Limburgs DuweLL Accountants vechten elkaar de tent uit

Het overlijden in 2013 van medeoprichter en bestuurder Dick Klokgieters van DuweLL Accountants BV uit Roermond blijkt de opmaat te zijn geweest naar een jarenlange vete tussen twee van de overgebleven aandeelhouders. Dat komt naar voren uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer die Accountancy Vanmorgen heeft opgevraagd. Ook de weduwe van registeraccountant Klokgieters is meegesleept in het conflict. De BV waarmee zij als derde (prioriteits)aandeelhouder 40% van de aandelen in Duwell Accountants houdt (Klokgieters Beheer B.V.) is in 2017 failliet verklaard. Door het conflict tussen de andere twee aandeelhouders lukt het curator mr. J.A. Wagenaar tot nu toe – ondanks jarenlange inspanningen – niet om de aandelen van de weduwe te verkopen, schetst hij in de faillissementsverslagen. Volgens Wagenaar kunnen de andere twee aandeelhouders in Duwell Accountants ‘voorzichtig uitgedrukt niet met elkaar door een deur’.

Ondernemingskamer

Eén van die twee, medeoprichter van DuweLL Calimero BV, probeerde onlangs de jarenlange impasse te doorbreken door bij de Ondernemingskamer om een onderzoek naar de gang van zaken bij Duwell Accountants te vragen. Het rechterlijk orgaan biedt echter geen uitkomst aan de strijdende partijen. De Ondernemingskamer vindt een onderzoek namelijk niet passend, aangezien er in Duwell Accountants geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden. De derde aandeelhouder, de bestuurder van Dome Holding BV, voert inmiddels de bedrijfsactiviteiten onder de naam DuweLL via een maatschap. Daarom draait het conflict nu vooral om de vermogensrechtelijke afwikkeling tussen de drie aandeelhouders in Duwell Accountants, constateert de Ondernemingskamer. En voor de beslechting van geschillen van vermogensrechtelijke aard is zo’n onderzoek niet bedoeld.

Dick Klokgieters

Schaakliefhebber, lokaal politicus, registeraccountant en medeoprichter/bestuurder van DuweLL Accountants Dick Klokgieters overleed op 6 maart 2013 op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Duwell Accountants was een onderneming die zich toelegde op dienstverlening op het gebied van accountancy, boekhouding en belastingadvies in Roermond en omstreken. Klokgieters was als registeraccountant de enige middellijk aandeelhouder die voldeed aan de in artikel 31 lid 1 en 2 van de statuten van Duwell Accountants gestelde kwaliteitseis. Calimero BV en Klokgieters Beheer BV houden elk 40% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Duwell Accountants. Dome Holding BV (van de bestuurder die nu nog onder de naam Duwell actief is) houdt de overige 20%. Op 1 januari 2010 hadden de drie partijen daarnaast ook een maatschapsovereenkomst gesloten, resulterend in Maatschap Duwell.

Maten uit elkaar

Na het overlijden van Klokgieters lieten de andere twee maten aan de weduwe van Klokgieters weten met de maatschap door te willen gaan. In december 2015 liet de bestuurder van Calimero echter aan de andere maat (de bestuurder van Dome) weten de maatschap niet langer met hem voort te willen zetten. De bestuurder van Calimero zegde de maatschap per 31 december 2016 op, waarop de werknemers die in dienst waren bij Duwell Accountants per 1 januari 2017 overgingen naar Duwell B.V. Dat was het nieuwe vehikel waarmee de bestuurder van Dome vanaf dat moment Duwell voortzette.

De drie aandeelhouders komen er ondertussen echter al jaren niet uit met de afwikkeling van hun gezamenlijke belang in het oorspronkelijke Duwell Accountants. Calimero meent dat de onderneming door de vennootschap werd gedreven en dat de omzet aan de vennootschap toekwam, behoudens 70% van de winst die aan de maatschap toekwam ter verdeling onder de maten. Calimero stelt zich op het standpunt dat de maatschap na het terugtreden van Calimero als vennoot is geëindigd. Dome meent dat de maatschap de onderneming dreef en de omzet aan de maatschap toekwam en dat de maatschap door haar, Dome, is voortgezet.

Faillissement Klokgieters Beheer BV

Klokgieters Beheer BV, de vennootschap waarvan de weduwe van registeraccountant Klokgieters sinds diens overlijden bestuurder was, is ondertussen failliet verklaard. Curator mr. J.A. Wagenaar schrijft in zijn faillissementsverslagen dat de BV van de weduwe al ettelijke jaren verstoken bleef van inkomsten. Wagenaar besteedde naar eigen zeggen al behoorlijk wat uren aan de beoogde verkoop van de gehouden aandelen in Duwell Accountants en een tweede vennootschap. ‘De boedel tracht nog steeds tot verkoop van de aandelen te komen, doch één van de mede-aandeelhouders blinkt niet uit in een coöperatieve houding’, schrijft hij op 25 april 2019. Enkele maanden later meldt Wagenaar in het faillissementverslag: ‘E.e.a. blijft buitengewoon problematisch nu de beide andere aandeelhouders (voorzichtig uitgedrukt) niet met elkaar door een deur kunnen en daarnaast lukt het de boedel tot dusverre evenmin om met een aandeelhouder op één lijn te komen.’ Inmiddels heeft de boedel moeten vaststellen ‘dat de beide aandeelhouders niet op één lijn te brengen zijn en er aldus geen beweging is te krijgen in de verkoop en levering van de aandelen. Complicerende factor is dat de boedel niet over financiële middelen beschikt.’ Dat schrijft Wagenaar in zijn laatste verslag, daterend van 26 oktober 2020.

Curator pessimistisch

De curator klinkt op dat moment niet al te optimistisch over een oplossing tussen de strijdende partijen: ‘De status is ongewijzigd, in die zin dat de aandeelhouders bijzonder druk zijn met tegen elkaar procederen. Op basis van de thans voorliggende feiten en omstandigheden, ziet de boedel geen mogelijkheden om de thans bestaande impasse te doorbreken, aldus dat (uiteindelijk) tot verkoop en levering van de door de boedel gehouden aandelen kan worden gekomen. Bij wijze van voorbeeld: voor de verkoop van de aandelen is noodzakelijk dat de waarde van de aandelen moet worden vastgesteld. Nog afgezien van de financiering voor de daaraan verbonden kosten, lijkt waardering onmogelijk nu jaarstukken niet beschikbaar zijn en mogelijk ook de administratie niet beschikbaar en/of niet compleet is.’

Ondernemingskamer

De twee ruziënde aandeelhouders voeren nu verschillende procedures tegen elkaar. Zo verzocht Calimero de Ondernemingskamer eind vorig jaar om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Duwell Accountants over de periode vanaf 6 maart 2013. Daarbij verzocht hij ook om een aantal onmiddellijke voorzieningen te treffen, zoals het benoemen van een bestuurder bij Duwell Accountants. De twee partijen besteedden bij de Ondernemingskamer uitvoerig aandacht aan de vraag of de onderneming nu door Duwell Accountants of door de maatschap Duwell werd geëxploiteerd. Volgens Calimero was het Duwell Accountants dat de onderneming exploiteerde, volgens Dome was het de maatschap. Omleiding van omzet is volgens Dome niet aan de orde en afrekening hoeft nog niet plaats te vinden.

De Ondernemingskamer constateert bij de beoordeling van het conflict dat de door Calimero gestelde bezwaren in wezen alle terug zijn te voeren op dit geschil van vermogensrechtelijke aard. De Ondernemingskamer constateert dat er op zichzelf gronden zijn voor twijfel aan een juist beleid en juiste gang van zaken van Duwell Accountants. ‘Reeds het feit dat er nooit jaarrekeningen zijn vastgesteld en dat Duwell Accountants al geruime tijd geen bestuurder meer heeft, rechtvaardigen die conclusie. Niettemin acht de Ondernemingskamer in dit geval een onderzoek onvoldoende passen bij de doeleinden van het enquêterecht. Vast staat dat in Duwell Accountants geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden. Duidelijk is dat uiteindelijk tussen de (voormalige) maten en aandeelhouders tot een vermogensrechtelijke afwikkeling moet worden gekomen. Herstel van gezonde verhoudingen binnen de vennootschap wordt niet beoogd. Indien een onderzoek wordt gelast, zal het zwaartepunt daarvan komen te liggen bij de vermogensrechtelijke geschilpunten tussen de aandeelhouders en de achtergrond daarvan. Hoe de gevolgen die dit geschil heeft (gehad) voor de vennootschap moeten worden geduid, hangt hiermee samen.’

Arbitrage moet uitkomst bieden

Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat de hoop nu is gevestigd op arbitrage als uitweg uit de jarenlange impasse die ook de weduwe Klokgieters indirect in de houdgreep houdt: ‘Voor de beslechting van geschilpunten die de maatschapsovereenkomst betreffen, zijn partijen arbitrage overeengekomen. Het volgen van de overeengekomen weg zal uiteindelijk ook leiden tot duidelijkheid over de positie van de vennootschap in de verhouding tussen partijen. Tot de doeleinden van het enquêterecht behoort niet de beslechting van geschillen van vermogensrechtelijke aard, en evenmin het doen van onderzoek naar de feitelijke achtergrond van dat soort geschillen. Bij deze stand van zaken leidt een afweging van belangen tot de slotsom dat de Ondernemingskamer het verzoek van Calimero tot het gelasten van een onderzoek zal afwijzen.’

Calimero en Dome hebben Accountancy Vanmorgen laten weten geen behoefte te hebben aan een reactie. Curator Wagenaar heeft niet op vragen gereageerd.