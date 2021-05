Sanderinks Oranjewoud ‘serieus in gesprek met accountantskantoor’, maar opnieuw deadline gemist

Oranjewoud, de beursgenoteerde holding achter bouw- en spoorbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group van Gerard Sanderink, is er voor de zoveelste keer niet in geslaagd het jaarverslag op tijd te publiceren.

De Raad van Bestuur van Oranjewoud meldt in een verklaring dat het jaarverslag 2020 niet vóór 1 mei 2021 zal worden gepubliceerd. De reden hiervoor is dat er nog geen accountantscontrole op het jaarverslag 2020 heeft plaatsgevonden.

‘Serieus in gesprek met accountantskantoor’

Het bedrijf geeft aan niettemin hoopvol gestemd te zijn dat er toch nog een controlerend accountant wordt gevonden. ‘Het proces van benoeming van een nieuwe accountant loopt. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn serieus in gesprek met één van de accountantskantoren in Nederland over benoeming voor de audit van het jaarverslag 2020 van Oranjewoud N.V.’, meldt het bedrijf.

Verliezen

Uit de voorlopige cijfers die Oranjewoud bekend heeft gemaakt blijkt dat het niet bij alle bedrijfsonderdelen vorig jaar goed ging: ‘Het voorlopige (unaudited) netto resultaat 2020 van Oranjewoud bedraagt circa 6 miljoen euro negatief, de voorlopige (unaudited) opbrengsten van contracten met klanten bedragen in 2020 2,3 miljard euro. Strukton Groep en het segment Overig hebben in 2020 een netto verlies geleden. De verliezen in 2020 zijn mede het gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie. Antea Group (Advies- en ingenieursdiensten) heeft in 2020 een solide netto winst gerealiseerd.’

Meer kleintjes zonder accountant

Met het jaarverslagenseizoen op komst hebben twaalf bedrijven met een notering aan de Amsterdamse beurs nog geen accountant gevonden, meldde beleggersvereniging VEB in februari. Het probleem dat kleine beurgenoteerde bedrijven geen accountant kunnen vinden speelt al langer. Beursbedrijf Euronext liet onlangs nog weten dat beursgenoteerde bedrijven die langer dan 24 maanden op het strafbankje zitten omdat ze geen controlerend accountant kunnen vinden, hun notering kwijtraken.