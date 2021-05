Maand doorhaling voor AA die toetsdossier veranderde

De Accountantskamer heeft een AA een tijdelijke doorhaling van één maand opgelegd. Hij had wijzigingen aangebracht in dossiers die waren geselecteerd voor toetsing door de Raad van Toezicht van de NBA. Zijn collega-AA krijgt een berisping: die is inmiddels uitgeschreven uit het register.

De AA werkte bij een accountantskantoor dat in 2019 een hertoetsing kreeg op grond van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen (Vo-Kwb). Daarbij bleek dat de AA wijzigingen had aangebracht in een van de voor de toetsing geselecteerde dossiers. Dat was een dossier van een ingenieursbureau waarin de AA een samenstellingsverklaring had afgegeven. Hij had onder meer de letter of representation van het management bij de jaarrekening aangepast en een verslag van een overleg.

Meerdere malen ontkend

De toetsers hebben de AA gevraagd of er wijzigingen waren aangebracht, maar hij ontkende diverse malen. Pas nadat de toetsers hem hadden geconfronteerd met het veranderen van een bespreekverslag gaf hij toe dat hij dat dezelfde ochtend had gedaan. Hij wilde daarmee alleen het dossier te completeren, was zijn verklaring, maar tegelijk gaf hij aan dat hij dacht dat het bespreekverslag geen deel uitmaakte van het dossier.

Na selectie niet meer wijzigen

De NBA diende vervolgens een tuchtklacht in en die slaagt. Toetsers die onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Toezicht van de NBA werkzaamheden verrichten in het kader van de Vo.Kwb moeten ervan uit kunnen gaan dat de voor toetsing geselecteerde dossiers na het moment van de selectie niet buiten hun medeweten om gewijzigd worden. ‘Als een accountant immers na selectie van een dossier voor toetsing zonder overleg met de toetsers aan dat dossier wijzigingen zou mogen aanbrengen, dan wordt hierdoor in ernstige mate afbreuk gedaan aan een deugdelijke toetsing door de Raad voor Toezicht van de NBA.’ Het argument dat de AA niet wist dat het bespreekverslag onderdeel was van het dossier wordt terzijde geschoven: ‘Bestanden met opdrachtdocumentatie die door middel van een hyperlink verbonden zijn met het dossier in enge zin, maken deel uit van het opdrachtdossier.’

Integriteitsschending

De AA heeft door wijzigingen aan te brengen in een voor toetsing geselecteerd samenstellingsdossier, zonder dit aan de toetsers te melden, niet eerlijk en oprecht opgetreden, oordeelt de Accountantskamer. Die legt maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving voor de duur van één maand op. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene door zonder overleg met de toetsers wijzigingen aan te brengen in een voor toetsing geselecteerd samenstellingsdossier en door dit aanvankelijk meermaals te ontkennen, heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. De Accountantskamer acht het kwalijk dat betrokkene heeft geprobeerd zijn niet integer handelen te verhullen door dit aanvankelijk meerdere keren te ontkennen tegenover de toetsers.’

Uitspraak 20-1919 AA

Zelfde oordeel, andere maatregel voor collega

De AA handelde niet alleen: de Accountantskamer beoordeelde ook een klacht tegen een collega van hem, eveneens AA. Die heeft in het kader van dezelfde toetsing wijzigingen aangebracht een dossier van een huisartsenpraktijk waarin de AA een samenstellingsverklaring had afgegeven. Daarvoor was nog geen ‘letter of representation’ ontvangen. Op de dag van de toetsing had de AA gevraagd naar de reden daarvoor (vakantie). Even later bleek die reden in het bespreekverslag te zijn opgenomen dat bij het dossier hoorde. Ook deze AA ontkende de wijziging aanvankelijk. De tuchtrechter komt daarom tot hetzelfde oordeel, maar legt een berisping op. De AA is eind vorig jaar al uitgeschreven.

Uitspraak 2020-1901 AA