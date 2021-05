PWC maakt tool om ecologische footprint te meten

Door de coronacrisis is de CO2-uitstoot wereldwijd flink omlaag gegaan. PWC ontwikkelde een tool waarmee bedrijven hun ecologische footprint kunnen meten. De hoop is dat dit tot een groter bewustzijn leidt.

Flink gedaald

Door het gedwongen thuiswerken als gevolg van de pandemie en de – tijdelijke – sluiting van veel fabrieken is de uitstoot van CO2 het afgelopen anderhalf jaar flink gedaald. PWC vindt het belangrijk dat we de gedragsverandering door corona voortzetten als de pandemie voorbij is. Dat sluit tevens aan bij het feit dat investeerders organisaties steeds meer afrekenen op hun bijdrage aan milieu, maatschappij en bestuur.

Mobiliteit

Om meer inzicht te krijgen in de impact op het milieu ontwikkelde PWC de applicatie ‘Environmental Footprint Insights’. Met de app krijgen medewerkers niet alleen inzicht in hun persoonlijke CO2-uitstoot als het gaat om werk-gerelateerde mobiliteit. Ze kunnen namelijk ook zien hoeveel zijn organisatie uitstoot of hoeveel CO2 er wordt geproduceerd binnen een bepaald project of door een specifieke vestiging. Verder geeft de app informatie over de kosten van de CO2-uitstoot en de tijdsbesteding per medewerker veroorzaakt door zijn mobiliteitskeuze. Met de tool krijgen organisatie een beter beeld van hun impact op het milieu en kunnen zij makkelijker bijsturen, aldus Debby Jannink van PWC. ‘Daarnaast kun je de stappen die je op het gebied van duurzaamheid neemt, beter verduidelijken voor je medewerkers en hun bewust maken van hun keuzes. Naar toezichthouders en investeerders kun je duidelijk laten zien welke concrete stappen je onderneemt en in hoeverre je bijdraagt aan de ESG-thema’s. Kortom, diverse stakeholders kun je eenvoudig van bruikbare informatie voorzien.’

Middel

De app moet vooral als een middel worden gezien. Het gaat in eerste instantie om het bereiken van een duurzame gedragsverandering binnen organisaties en dat medewerkers bewuster een keuze maken. Daarom maakt de app deel uit van een dienstverleningspakket dat ook project- en verandermanagement bevat. Als een organisatie wil transformeren op het gebied van duurzaamheid, moet dat door iedereen worden gedragen – te beginnen met het management, dat als een rolmodel moet fungeren. Jonge medewerkers zijn intensief met klimaatverandering bezig en vinden dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de CO2-uitstoot minder wordt. Ze verwachten dan wel dat hun werkgever daartoe de mogelijkheden geeft.