Haags administratiekantoor centraal in onderzoek naar belastingfraude met valse facturen

Een 45-jarige ondernemer met een administratiekantoor in Den Haag is hoofdverdachte in een grote belastingfraudezaak, meldt de FIOD. Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de opsporingsdienst in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude.

Beslagleggingen

Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht, meldt de FIOD. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In de woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.

Valse inkoopfacturen

Het vermoeden is dat de ondernemer met het administratiekantoor voor een aantal klanten valse inkoopfacturen heeft opgemaakt, waardoor haar klanten minder belasting betalen. Deze valse inkoopfacturen zijn afkomstig van bedrijven die op naam staan van katvangers. Vermoedelijk is voor een bedrag van tenminste 1,2 miljoen euro aan valse facturen opgesteld. Ook hebben er mogelijk fictieve salarisbetalingen plaatsgevonden. De 45-jarige hoofdverdachte heeft de beschikking over de bankpassen en de administratie van deze bedrijven. Geld dat op rekening van deze bedrijven wordt gestort, wordt grotendeels direct weer contant opgenomen. Waarschijnlijk wordt dat geld verdeeld tussen de 45-jarige hoofdverdachte en de medeverdachten, denkt de FIOD.

‘Salaris’

Daarnaast werd contant geld op de rekeningen van die bedrijven gestort, dat vervolgens als ‘salaris’ werd overgeboekt naar medeverdachten. De hoofdverdachte wordt in dit verband verdacht van het opmaken van valse arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen en/of loonstroken, die werden gebruikt voor de aanvraag en verkrijging van bijvoorbeeld leaseauto’s en hypotheken. De personen die met de 45-jarige hoofdverdachte hebben samengewerkt zijn eveneens verdachten in dit onderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.