Verdere versoepeling btw-regels voor eigenaren zonnepanelen

Er komt een verdere versoepeling van de btw-heffing van zonnepanelen voor woningeigenaren. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën besloten na inbreng van Vereniging Eigen Huis, meldt de belangenclub. De vereniging is al jaren bezorgd over de toegenomen complexiteit en is tevreden met de aangekondigde maatregelen.

Nieuwe KOR

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) ingegaan. Hierdoor zijn de regels rondom het aanschaffen van zonnepanelen een stuk ingewikkelder geworden. “Wij merkten dat er steeds meer vragen van leden binnenkwamen over de btw-heffing van zonnepanelen, de regels waren te moeilijk, waardoor veel mensen het overzicht verloren”, vertelt fiscalist Bobby Raghoenath van Vereniging Eigen Huis. Via een brief en een consultatie uitte de vereniging haar zorgen over de toenemende problemen, waarop de staatssecretaris aangaf dat hij de mening van de vereniging deelt en met een aantal versoepelingen komt.

Registratiedrempel met terugwerkende kracht

Ten eerste wordt veruit de grootste groep particulieren zonnepaneeleigenaren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 niet meer verplicht om zich te melden voor de KOR. Dit is voordelig voor huiseigenaren, die het belang van btw-teruggave niet op vinden wegen tegen de administratieve lasten als gevolg van het ondernemerschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor woningbezitters die maar een paar panelen op hun dak hebben liggen. Daarnaast is het afschaffen van de verplichting ook positief voor mensen die een bestaande woning kopen met daarop al zonnepanelen. Deze woningbezitters kwamen niet in aanmerking voor een btw-teruggave, maar moesten bij aanmelding bij de KOR wel btw afdragen.

Dubbele btw-aangifte zonnepaneelhouders voorkomen

Huiseigenaren die tussen 3 december en 1 januari panelen aanschaffen hoeven bovendien maar één keer aangifte te doen. Dit zal ter verduidelijking opgenomen worden in het Besluit Zonnepanelen van 16 december 2020. In de praktijk ontstond voor deze groep een fiscale ongelijkheid. Zij ontvingen namelijk pas in de laatste maand van het jaar de btw-factuur. Daardoor werd het voor hen onmogelijk om zich vier weken van tevoren verplicht aan te melden voor de KOR. Hierdoor ontvingen deze zonnepaneelhouders in het nieuwe kalenderjaar opnieuw een btw-factuur en moesten zij dus dubbel betalen.

