Exact neemt Go2UBL over

Exact heeft Go2UBL overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in automatische tekstherkenning.

Beverwijk

Go2UBL is gevestigd in Beverwijk en legt zich toe op het omzetten van gescande of digitale documenten naar UBL (Universal Business Language). Die gegevens kunnen gegevens worden gebruikt in boekhoudprogramma’s. Het bedrijf wordt geleid door oprichter Rob Tolstra. Met de overname wil Exact haar softwarepakketten nog beter in staat stellen herhalende handmatige boekhoudtaken te automatiseren. ‘We zijn erg blij dat we aan de slag kunnen gaan met go2UBL. Met deze overname verbetert Exact de gebruikerservaring van onze oplossingen. We blijven investeren in onze software door middel van innovatie en implementatie van de nieuwste technologie.’ Aldus Paul Ramakers, sinds vorig jaar de nieuwe CEO van Exact.

Overnamepad

Exact is op overnamepad. In 2019 werd het Belgische WinBooks ingelijfd. Vorig jaar volgden onder meer het eveneens Belgische Officient en het Nederlandse Unit4 Bedrijfssoftware. Hoeveel voor de overname voor Go2UBL wordt betaald, is niet bekendgemaakt.