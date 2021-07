Wraakzuchtige Belgen klikken massaal

Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar bij de belastingdienst geklikt over vermeende ontduiking of ontwijking door derden. Opmerkelijk is dat de Belgische fiscus helemaal geen kliklijn heeft.

Volgens zakenkrant De Tijd kwamen er in 2020 meer dan 3500 meldingen binnen, vaak van wraakzuchtige bekenden van de aangegeven persoon. Dat is bijna 60 procent meer dan in 2019.

‘Meestal vermelden ze in hun klacht, anoniem of op naam, niet hun relatie tot de persoon over wie het gaat, maar als ze het toch toelichten, zien we vaak ex-medewerker, ex-partner of ex-werknemer’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën in de krant. ‘Een motief zien we zelden en is voer voor psychologen.’

Geen fiscale kliklijn

Er kwamen vorig jaar zowel meer klachten binnen bij de gewone belastingdienst als bij de Bijzondere Belastinginspectie, die grotere fraudezaken onderzoekt. De fiscus zit volgens de woordvoerder ‘niet te wachten’ op klikkers en moedigt klikken ook niet aan. ’Die meldingen komen spontaan binnen en worden altijd gecheckt en gedubbelcheckt’, zegt hij. ‘We zijn ook niet georganiseerd om die te krijgen. Er bestaat bij ons geen kliklijn, zoals er wel een is bij de sociale zekerheid.’

Bron: ANP